В Омске определен шорт-лист премии «Предприниматель ГОроДА — 2024»

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Представители малого и среднего бизнеса Омской области подали более 500 заявок на участие в проекте. Из них Экспертный совет выбрал 55 претендентов на почетное звание «Предприниматель ГОроДА».
Самыми популярными номинациями стали «Омская марка», «Спутник роста», «Выбор потребителя» и Вкус и качество». Всего в этот году было заявлено десять номинаций.
Главная цель премии — выявить и отметить ярких предпринимателей, которые строят и развивают бизнес в регионе. В этом году прием заявок от претендентов стартовал 19 февраля и завершился 31 марта. Далее анкеты участников оценивал Экспертный совет, в состав которого вошли представители успешного бизнеса из различных сфер.
Иван Беланов, директор ООО «Автобан»:
«Мы рассмотрели множество анкет из разных „весовых категорий“ предпринимателей. Было трудно, потому что в нашем регионе много перспективных и амбициозных кандидатов, каждый из которых может претендовать за звание лучшего. В основном, при оценке мы старались руководствоваться такими критериями, как динамика, польза для региона и личность самого предпринимателя. Все это позволяет оценить качественное наполнение бизнеса в целом».
Марина Власова, владелец сети студий красоты «Монро»:
«На самом деле, сделать выбор было, действительно, тяжело, все номинанты очень разные. Конечно, мы выбирали большие объемы производства, большие обороты, большое количество рабочих мест, так как это значимо для нашего региона. Были участники, у которых бизнес еще маленький, работает два-три человека, но я вижу потенциал. Поэтому я бы предложила, дополнительно поощрять такие компании».
Денис Моисеев, соучредитель ООО «СибКХП»:
«Очень радует, что с каждым годом номинанты все интереснее и интереснее, от этого выбор становится все сложнее, благодаря Премии я узнаю, какими интересными проектами занимаются предприниматели у нас в городе и в области».
Анна Статва, эксперт по туризму, руководитель проекта Feel Travel:
«Заявки в номинации „Мастера гостеприимства“ были весьма разнообразные: гостиница, база отдыха, банный комплекс, турагентство, транспортная компания, гастрономическая студия и т. д. Выбор был непростой. Старалась ориентироваться на объективные критерии, изучала сайты компаний и личные страницы владельцев бизнеса. Хочу сказать, что каждый участник заслуживает уважения и даже восхищения за смелость — смелость предпринимательской деятельности в непростой сфере туризма, полной рисков и трудностей, связанных с работой с людьми. Лично я хочу выразить всем благодарность за вклад в развитие туризма».
В итоговый шорт-лист вошли следующие предприниматели:
Сергей Шуралев, Александра Данилова, Дмитрий Шейкин, Ксения Федорова, Дмитрий Ситников, Александр Белимов, Валентина Мухачева, Елена Михайлова, Юлия Остапюк, Евгения Туник, Виктория Коротынская, Иван Калиниченко, Сергей Мирошкин, Елена Елисеенко, Ради Мохамед, Петр Мельников, Алена Калагурова, Александр Листков, Александра Давыдова, Юлия Петрова, Игорь Ляхов, Олег Мирошник, Тамара Уфельман, Александр Захаров, Ирина Безвинная, Анна Тарасенко, Александр Сальников, Анна Захарченко, Павел Ильюшевич, Антон Филев, Андрей Жогликов, Елена Петрохалкина, Юлия Кондеева, Элла Портнягина, Юрий Шалькин, Михаил Ермилов, Дмитрий Колистратов, Полина Смыслова, Яна Пашкина, Алексей Бутенко, Алексей Видинеев, Валерий Ярмошик, Константин Косых, Николай Бирюков, Никита Эрке, Виктор Зуев, Константин Кузнецов, Татьяна Фальченко, Александр Эрбес, Иван Ветров, Виктор Дранишников, Любовь Кашкарова, Алексей Казимиров, Надежда Бевзо, Екатерина Гнатенко.
Далее список номинантов рассмотрит Наблюдательный совет Премии, в составе которого — руководители крупных компаний. Жители Омской области также смогут выбрать одного из кандидатов. В том числе даже, тех, кто не вошел в шорт-лист. Народное голосование сейчас проходит на сайте проекта — предпринимательгорода.рф.
Имена победителей четвертой региональной Премии «Предприниматель ГОроДА» торжественно назовут в преддверии Дня предпринимательства. Главным призом для них станет участие в бизнес-миссии на территории Российской Федерации, индивидуальный набор привилегий (один из вариантов по желанию): создание и размещение аудиоролика на одной из радиостанций Омской области, изготовление телевизионного сюжета и его размещение на региональных медиаресурсах, изготовление и размещение рекламы на билбордах или подготовка документов по регистрации товарного знака. А также — участие в образовательной программе.
Напомним, Премия «Предприниматель ГОроДА — 2024» проводится при поддержке правительства Омской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организаторы премии — министерство экономического развития Омской области, Центр «Мой бизнес», Омское отделение Сбербанка и Омское региональное отделение общественной организации «Опора России».