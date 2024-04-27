В Омске определен шорт-лист премии «Предприниматель ГОроДА — 2024»

Имена победителей четвертой региональной Премии «Предприниматель ГОроДА» торжественно назовут в преддверии Дня предпринимательства. Главным призом для них станет участие в бизнес-миссии на территории Российской Федерации, индивидуальный набор привилегий (один из вариантов по желанию): создание и размещение аудиоролика на одной из радиостанций Омской области, изготовление телевизионного сюжета и его размещение на региональных медиаресурсах, изготовление и размещение рекламы на билбордах или подготовка документов по регистрации товарного знака. А также — участие в образовательной программе.