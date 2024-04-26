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Грозит тюремный срок. Омич попался с поддельными водительскими правами

26 апреля 2024, 02:52
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омский водитель попался полицейским с поддельными водительскими правами

Мужчина приобрел документ в интернете.

Вчера, 25 апреля, сотрудники Госавтоинспекции остановили на улице Мельничной «ВАЗ-2114». В полиции рассказали, что 30-летний водитель управлял автомобилем с поддельными правами.

Выяснилось, что мужчину лишили прав в ноябре прошлого года за повторное пересечение двойной сплошной. Спустя месяц омич нашел в интернете объявление о продаже поддельных документов и приобрел водительское удостоверение.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Ему может грозить лишение свободы сроком до одного года.

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#Евгений Игишев#Происшествия#Интернет#Уголовное дело#Подделка#Лишение свободы#Тюремный срок#Административное правонарушение
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