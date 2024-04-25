Подготовка к сезону. В Омске проведут пробные запуски фонтанов

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:39
В Омске проводят пробные запуски фонтанов. Так, накануне, 24 апреля, проверили систему на бульваре Победы. Мэр города Сергей Шелест рассказал, что все работает исправно.
«Также завершен ремонт фонтана в сквере Первокирпичном, фонтанов на бульваре Заречном, Театральной площади, бульваре Зеленом, улице Путилова. Приведены в надлежащий вид фонтаны в скверах Дзержинского, 30 лет ВЛКСМ и Первомайском», — сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.
Ожидается, что фонтаны полноценно заработают 1 мая. Всего в Омске приводят в порядок 15 городских фонтанов. Зимой гидросистемы были законсервированы, процедура увеличивает срок службы фонтанов.