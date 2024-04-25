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Posted Сегодня, 04:37

Published Сегодня, 04:37

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

В Омске проведут пробные запуски городских фонтанов

Подготовка к сезону. В Омске проведут пробные запуски фонтанов

25 апреля 2024, 04:37
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста

В Омске проведут пробные запуски городских фонтанов

Ожидается, что фонтаны полноценно заработают 1 мая.

В Омске проводят пробные запуски фонтанов. Так, накануне, 24 апреля, проверили систему на бульваре Победы. Мэр города Сергей Шелест рассказал, что все работает исправно.

«Также завершен ремонт фонтана в сквере Первокирпичном, фонтанов на бульваре Заречном, Театральной площади, бульваре Зеленом, улице Путилова. Приведены в надлежащий вид фонтаны в скверах Дзержинского, 30 лет ВЛКСМ и Первомайском», — сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.

Ожидается, что фонтаны полноценно заработают 1 мая. Всего в Омске приводят в порядок 15 городских фонтанов. Зимой гидросистемы были законсервированы, процедура увеличивает срок службы фонтанов.

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#Евгений Игишев#Омск#Бульвар Победы#Городские фонтаны#Гидротехническое сооружение#Работоспособность#Ремонт фонтана#Пробные запуски
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