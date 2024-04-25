На Россию обрушились две мощные песчаные бури из Китая и Ливии

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:45
Небо Владивостока и близлежащих городов затянула оранжевая дымка. В воздухе витают частицы пыли, который принес ветер со стороны китайского приграничья. Стихия продолжает буйствовать и там.
Приморье находится во власти сильной песчаной бури. Местных жителей просят не находиться на улице в это время. Воздушная масса с пылью и песком пронесется по западным и юго-западным границам Приморья.
Песчаная буря разразилась и в Приамурье, в Благовещенске. Небо также окрашено в желтый цвет из-за песка и пыли. Частицы забиваются в рот, ухудшается видимость. К слову, в прошлом месяце Амурская область уже переживала серьезную песчаную бурю.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Примгидромета Варвару Коридзе, песчаная буря прекратится ближе к ночи.
К слову, из-за природного катаклизма страдают жители Ливии. Пыль и песок окрасили небо в кроваво-красный цвет. Песчаная буря обрушилась на восточную часть государства. Она повлияла на воздушное сообщение в стране, говорят местные власти.
Из-за отсутствия видимости и плохих погодных условий также закрылись правительственные учреждения и школы. Сообщается, что огромная песочная буря из пустыни Сахара затронула и Грецию. Отголоски катаклизма в Сахаре появились и на территории Белгородской области. Местные жители наблюдают за желтым небом, с которого сыпется песок с пылью.
Циклон с песчаными осадками продвигается вглубь России, свидетельствуют данные Центра погоды «ФОБОС». Ожидается, что южные потоки донесут песок из Сахары до севера Центрального федерального округа.
Вместе с тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре ТАСС сообщил, что песчаная буря из Ливии не затронет другие регионы России. Прогнозируется, что она переместится на северо-восток и остановится на территории Балканских стран.