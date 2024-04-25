На Россию обрушились две мощные песчаные бури из Китая и Ливии

Из-за отсутствия видимости и плохих погодных условий также закрылись правительственные учреждения и школы. Сообщается, что огромная песочная буря из пустыни Сахара затронула и Грецию. Отголоски катаклизма в Сахаре появились и на территории Белгородской области. Местные жители наблюдают за желтым небом, с которого сыпется песок с пылью.