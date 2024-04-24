Сильные магнитные бури ударят по Земле на этой неделе

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Ночью образовались три солнечных пятна и магнитная нить. С разницей в несколько минут они возникли на расстоянии сотен тысяч километров друг от друга. Это достаточно редкое космическое явление, из-за которого высока вероятность появления магнитной бури в 2024 году в ближайшие сутки.
Мощность взрыва пока не определили, но стало известно, когда на Земле произойдет магнитная буря. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ представили расписание магнитных бурь в апреле.
Согласно данным астрономического прогноза, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии с 12 до 15 часов. Она не дойдет до уровня G1. В пятницу, 26 апреля, магнитная буря даст о себе знать в 3 часа ночи. Она будет бушевать до 9 часов утра.
Ученые полагают, что часть солнечной плазмы и излучения могут дойти до Земли. До конца рабочей недели метеочувствительные люди могут чувствовать себя хуже. В дни магнитных бурь стоит избегать стресса и соблюдать режим дня.