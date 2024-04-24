Сильные магнитные бури ударят по Земле на этой неделе

Ночью образовались три солнечных пятна и магнитная нить. С разницей в несколько минут они возникли на расстоянии сотен тысяч километров друг от друга. Это достаточно редкое космическое явление, из-за которого высока вероятность появления магнитной бури в 2024 году в ближайшие сутки.