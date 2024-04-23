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Published Сегодня, 10:04

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Анастасию Терпугову назначили министром внутренней политики Омской области

Анастасию Терпугову назначили министром внутренней политики Омской области

23 апреля 2024, 10:04
Фото: Правительство Омской области
Назначение является формальностью, так как изменилось название ведомства.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сегодня, 23 апреля, назначил Анастасию Терпугову министром внутренней политики. Распоряжение главы региона опубликовали на портале правовой инофрмации.

«Назначить Терпугову Анастасию Петровну министром внутренней политики Омской области 23 апреля 2024 года сроком на один год», — говорится в документе.

Отметим, что данное назначение является формальностью. Терпугова стала министром региональной политики и массовых коммуникаций Омской области в июне 2023 года. С 1 апреля 2024 года ведомство переименовали в министерство внутренней политики. При этом, кроме названия, в работе и штатной организации ведомства изменений не произошло.

Новые названия. В Омской области хотят переименовать еще два министерства
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#Евгений Игишев#Политика#Омск#Омская область#Назначение#Анастасия Терпугова
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