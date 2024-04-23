Анастасию Терпугову назначили министром внутренней политики Омской области

Отметим, что данное назначение является формальностью. Терпугова стала министром региональной политики и массовых коммуникаций Омской области в июне 2023 года. С 1 апреля 2024 года ведомство переименовали в министерство внутренней политики. При этом, кроме названия, в работе и штатной организации ведомства изменений не произошло.