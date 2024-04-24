ПСБ: омские предприниматели предпочитают предодобренные кредиты

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
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ПСБ за год с марта 2023 года троекратно увеличил объем средств, выданных предпринимателям Омского региона по предодобренной кредитной линии «Лимит открыт*». В течение года за получением заемных средств в банк обращались организации, задействованные в различных хозяйственных отраслях — от производителей комбикормов до медицинских центров и охранных предприятий.
По программе «Лимит открыт» предприниматель может получить без залога до 100 млн рублей на пополнение оборотных средств или на финансирование текущих операционных расходов. Оформление услуги и получение траншей автоматизировано и проводится онлайн через интернет-банк. Возобновляемая кредитная линия открывается сроком на 10 лет.
«Главное преимущество такого продукта — его моментальная доступность, ведь кредитный лимит для клиента предварительно уже одобрен. Это дает малому и среднему бизнесу региона новые возможности для роста. Популярный у омских предпринимателей кредит „Лимит открыт“ максимально упрощает получение финансирования, компании достаточно предоставить документы только для окончательного оформления услуги», — отмечает Ольга Дубровина, заместитель управляющего Сибирским филиалом ПСБ.
*«Лимит открыт» — возобновляемая кредитная линия (кредитная линия с лимитом задолженности). Целевое использование — пополнение оборотных средств, финансирование текущих операционных расходов. Продукт доступен клиентам с выручкой от 60 млн руб. Сумма лимита — до 100 млн рублей. Комиссия за открытие кредитной линии — 0,1%, ставка — индивидуальная. Валюта — рубли РФ. Получить денежные средства в рамках лимита можно отдельными частями — траншами. Количество траншей не ограничено. Срок действия возобновляемой кредитной линии — 10 лет. Срок одного транша — 12 месяцев. Комиссия за невыборку кредитного лимита отсутствует. Погашение процентов производится ежемесячно. Отсрочка погашения основного долга — 6 месяцев с даты выдачи первого транша. Банк принимает решение на основании анализа данных из внешних и внутренних источников. Вся информация непрерывно обрабатывается банком в соответствии с требованиями российского законодательства. При появлении новых данных по потенциальному заемщику ранее одобренное решение может быть отозвано банком в одностороннем порядке.
Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России N 3251 от 17.12.2014 г.