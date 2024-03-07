Офисы ПСБ доступны клиентам во всех субъектах России

Posted Сегодня, 03:00
Published Сегодня, 03:00
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Обслуживание клиентов начали офисы в Горно-Алтайске, а также Анадыре, Кургане, Магадане, Назрани, Петропавловске-Камчатском, Саранске, Элисте и Южно-Сахалинске.
Среди доступных здесь клиентам — физическим лицам услуг: потребительское кредитование, открытие текущих и накопительных счетов и депозитов, оформление банковских карт, проведение оплаты услуг поставщиков, развитие ежедневного банкинга и др.
«Стратегия ПСБ ориентирована на обеспечение удобства, доступности и качества предоставления финансовых услуг, что достигается за счет сбалансированного развития территориальной представленности и внедрения передовых онлайн-технологий банковского обслуживания. Сегодня ПСБ — единственный банк в стране, офисы которого открыты в каждом субъекте России, включая новые регионы. В любом отделении — от самой западной точки на карте до восточной — клиентам доступны передовые банковские продукты и высочайшие стандарты обслуживания, наши сотрудники помогут подобрать оптимальные финансовые решения для достижения самых разных целей, а для самих регионов мы выступаем надежным партнером и содействуем их социально-экономическому развитию. Мы продолжим совершенствовать свою региональную сеть, в том числе с точки зрения ее оптимизации, повышения эффективности и усиления позиций ПСБ по всей стране», — отметил Айрат Гаскаров, заместитель председателя ПСБ.