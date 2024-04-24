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Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

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Омская предпринимательница Натела Полежаева занялась изданием СМИ

24 апреля 2024, 09:36
Фото: Изображение Midjourney
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Для этих целей бизнесвумен зарегистрировала компанию «Сибирский полис».

Бывшая невестка первого губернатора Омской области Натела Полежаева 22 апреля зарегистрировала компанию «Сибирский полис». Информация появилась в ЕГРЮЛ. Основным видом деятельности организации указано издание журналов и периодических изданий. Учредителем фирмы является благотворительный фонд помощи детям «С любовь к людям», председателем которого также является Натела Полежаева.

Интернет-журнал «Сибирский полис» уже запущен. В нем представлены рубрики «Человек», «События», «Глубинка», «Культура», «Взгляд» и другие. В паблике издания ВКонтакте говорится, что журнал пока работает в тестовом режиме.

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Фото: Сибирский полис

Ранее Натела Полежаева выпускала региональную вкладку «Новой газеты». Медиа было закрыто в 2021 году по инициативе Роскомнадзора. Позже Полежаева заявляла о перезапуске газеты.

Полежаева намерена заняться перезапуском «Новой газеты – Регион»
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#Евгений Игишев#Общество#Культура#События#СМИ#Леонид Полежаев#Натела Полежаева#Заксобрание#Человек#Областная клиническая больница
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