Омская предпринимательница Натела Полежаева занялась изданием СМИ

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Бывшая невестка первого губернатора Омской области Натела Полежаева 22 апреля зарегистрировала компанию «Сибирский полис». Информация появилась в ЕГРЮЛ. Основным видом деятельности организации указано издание журналов и периодических изданий. Учредителем фирмы является благотворительный фонд помощи детям «С любовь к людям», председателем которого также является Натела Полежаева.
Интернет-журнал «Сибирский полис» уже запущен. В нем представлены рубрики «Человек», «События», «Глубинка», «Культура», «Взгляд» и другие. В паблике издания ВКонтакте говорится, что журнал пока работает в тестовом режиме.
Ранее Натела Полежаева выпускала региональную вкладку «Новой газеты». Медиа было закрыто в 2021 году по инициативе Роскомнадзора. Позже Полежаева заявляла о перезапуске газеты.