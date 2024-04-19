Омской «Тепловой» пригрозил банкротством металлокомплекс из Челябинска

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Общество с ограниченной ответственностью «Красноармейский МеталлоКомплекс», зарегистрированное в Челябинске на улице Бажова, опубликовало официальное сообщение о том, что намерено обратиться в Арбитражный суд Омской области. Цель обращения — признание несостоятельным должником омской «Тепловой компании».
— По имеющимся у заявителя сведениям, — говорится в официальном сообщении, — у акционерного общества «Тепловая компания» возникли следующие признаки банкротства: неисполнения обязательства более 3-х месяцев, сумма долга 4 770 053 (четыре миллиона семьсот семьдесят тысяч пятьдесят три) рублей, 24 копейки.
«Красноармейский МеталлоКомплекс» специализируется на производстве строительных металлических конструкций. Его доходы за 2022 год (последний год, за который есть данные) превысили 300 млн рублей. Уставный капитал компании принадлежит Дмитрию Шунину, он же занимает пост директора.
Как уже писал Город55, начиная с 2022 года о намерении банкротить омскую «Тепловую» заявляло множество фирм с разных концов страны. За такого рода заявлениями далеко не всегда следует подача иска: часто это всего лишь способ надавить на должника.
Кстати, «Тепловая» в прошлом году превратилась из МУПа в акционерное общество, но ее кредиторов это не останавливает. Например, в октябре 2023 года банкротством ей пригрозили сразу 10 компаний.