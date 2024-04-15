Рыбалка в апреле: советы и секреты по тому, как найти улов

Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
Modified Сегодня, 18:20
Updated Сегодня, 18:20
Весенняя рыбалка начинается, как правило, с ловли подлещика, карася, усача, сазана и зеркального карпа. Лещ, плотва и подлещик хорошо ловятся на червя и мотыля, говорят рыбаки. А если есть интерес к щуке, судаку, язю или к голавлю, то лучше использовать небольшую блесну.
Середина весны знаменуется нерестом щуки, ерша и окуня. Озера становятся прозрачными, так что рыбаки могут пробовать забрасывать спиннинги. Если говорить про май, то там активно ловят на личинок. Так, майского жука любят жерех, язь и голавль. В качестве хорошей наживки для красноперки, окуня, плотвы, линя и язя подойдут личинки стрекозы. Собственно, язь, как можно понять, предпочитает разнообразные угощения.
Ранней весной просыпается плотва. Она должна находиться на глубине от двух метров и больше. С приходом тепла рыба идет ближе к мелководью. Лучше всего рыбакам обзавестись лодкой для ее поимки, двигаться по направлению к течению. Некоторые берут нахлест из мух или наживки, похожие на личинки насекомых, для встречи с плотвой. В целом эти способы тоже недурны, ведь ими пользуются.
Ловля леща происходит обычно на мотыля. Рыбаки насаживают сразу несколько личинок на один крючок. Также лещ хорошо берет опарыша. Ну, а если хочется продвинуться чуть дальше и пойти на голавля, то нужно брать длинное удилище.
Весной опытные рыбаки делают нацеленные забросы на мелкую мушку. Клев идет на нимфы, имитирующие личинки насекомых. Для улова, говорят, хорошо подходит крючок восьмого номера. Кстати, если вы выходите на рыбалку в середине весны, то лучше брать плавающий подлесок.
В этом месяце рыбаки уже идут на открытую воду, ведь многие виды рыб в активных поисках пропитания. Так, можно наловить окуня на мотыля. А густера, елец, подлещик схватятся на фидерную или поплавочную снасть. Чаще всего рыбакам везет в середине весны на плотву, которой приходит много с прикормкой.
Щука ловится уже с начала месяца. Клев поначалу может быть вялый, но ближе к маю любители закинуть удочки довольны активностью рыбы. Живцовая снасть к тому же дает недурный результат.