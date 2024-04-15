Рыбалка в апреле: советы и секреты по тому, как найти улов

Ранней весной просыпается плотва. Она должна находиться на глубине от двух метров и больше. С приходом тепла рыба идет ближе к мелководью. Лучше всего рыбакам обзавестись лодкой для ее поимки, двигаться по направлению к течению. Некоторые берут нахлест из мух или наживки, похожие на личинки насекомых, для встречи с плотвой. В целом эти способы тоже недурны, ведь ими пользуются.