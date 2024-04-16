Специалисты рассказали, куда выгоднее всего вкладывать деньги в 2024 году

Несмотря на это, инвестировать все же стоит, но пользоваться стоит проверенными годами методами. Найти профессиональных трейдеров и аналитиков можно через обычный поиск, но нужно потратить время на изучение послужного списка таких специалистов. Если подходящий человек найден, нужно довериться ему и следовать его советам.