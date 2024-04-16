Специалисты рассказали, куда выгоднее всего вкладывать деньги в 2024 году

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Инвестиции в первую очередь рассматриваются как способ получения пассивного дохода. Вариантов для этого масса, и накопления советуют распределить на разные направления.
Для новичков, объясняет экономист Владимир Рожанковский, важно не попасться на удочку «инфоцыган», которые предлагают невероятную доходность в сомнительных схемах. Новички забывают, что инвестиции не страхуются, а потому вероятность выиграть в таких сделках стремится к нулю.
Несмотря на это, инвестировать все же стоит, но пользоваться стоит проверенными годами методами. Найти профессиональных трейдеров и аналитиков можно через обычный поиск, но нужно потратить время на изучение послужного списка таких специалистов. Если подходящий человек найден, нужно довериться ему и следовать его советам.
Владимир Рожанковский отмечает, что фондовый рынок — не догма, а живой организм. В разные годы пользуются спросом разные инструменты в зависимости от их эффективности.
«Сейчас мы живем в эпоху повышенной инфляции — это значит, что спросом пользуются твердые активы, в последнее время — особенно производители драгметаллов. Одна из наиболее интересных с точки зрения недооцененности компаний в этом классе — Южуралзолото, которая вышла на рынок в конце ноября прошлого года», — рассказывает эксперт.