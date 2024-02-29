За три года прирост инвестиций в экономику Омска составил 130 млрд рублей

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Одной из главных задач департамента экономической политики является привлечение инвестиций в Омск. По словам заместителя мэра, директора профильного департамента Елены Дячук, почти 70% инвестиций на территории города Омска приходится на крупные промышленные производства (нефтехимия и переработка)
«Благодаря этим крупным проектам за последние годы мы показываем стабильный рост промышленного производства, в целом он даже выше чем по России. По итогам 2023 года в Омске — 104,3%, а по стране 103,5%», — отметила Елена Дячук.
В городе активно реализуются крупные инвестиционные проекты в нефтехимической отрасли и машиностроении. Особое внимание уделяют жилищному строительству и строительству гостиниц. Так, в прошлом году состоялось открытие двух крупных четырехзвездочных гостиничных комплексов — это отель «50\60» и бизнес-отель «Космос». В 2024 году анонсировали проект пятизвездочной гостиницы, которую построят на месте бывшей обувной фабрики на Интернациональной.
«Ежемесячно под председательством губернатора проходят инвестиционные комитеты, где рассматриваются инвестпроекты, в том числе сейчас активно занимаются именно гостиницей на Интернациональной», — прокомментировала Дячук.
Еще один формат сотрудничества — государственно-частное партнерство. Примеры самых известных проектов — G-drive Арена на 12 тысяч зрителей (город со своей стороны занимался благоустройством прилегающей территории), парк развлечений «Вокруг света», школа на 1122 места в Кузьминках. Благодаря таким проектам не только создают современные интересные пространства, но и открываются новые рабочие места. Кстати, по итогам 2022 года Омская область в рейтинге минэкономразвития заняла третье место по стране.
«За последние три года суммарный прирост инвестиций в экономику Омска составил около 130 млрд рублей. Сюда входят и бюджетные инвестиции, и частные инвестиции. Адресная инвестиционная программа за пять лет составила около 7,5 млрд, из них 6,3 — федеральные и областные средства. За это время построили более 80 новых объектов. Среди них 9 детсадов в рамках нацпроекта, школа в Амуре-2 на 1122 места, дороги, транспортные развязки, объекты транспортной инфраструктуры», — объяснила директор департамента экономической политики.
В городе также ведется работа по формированию инвестиционного профиля Омска. Документ, который представят в качестве презентации, будет содержать информацию для инвестора, а именно данные, которые могут понадобиться для принятия решения о вложении инвестиций в проекты. Пока это только проект, сейчас идет его доработка по замечаниям, оставленным бизнес-сообществом.
В условиях непростой геополитической ситуации Омск продолжает интеграцию в мировое и российское экономическое и культурное пространство. В 2023 году город посетили 22 официальных иногородних и иностранных делегации. В марте 2024-го планируют организовать бизнес-миссию в Казахстан. На сегодня у Омска есть девять зарубежных побратимов и 21 город-партнер (14 российских и 7 иностранных). В прошлом году список городов-побратимов Омска пополнили Гомель и Минск.
И, наконец, еще одно направление работы департамента — помощь в развитии местного предпринимательства. Предпринимателям оказывают поддержку в рамках программы «Повышение инвестиционной привлекательности». С 2019 по 2023 год малому и среднему бизнесу (160 получателям) на возмещение затрат предоставили субсидий и грантов на сумму 37 млн рублей. В этом году предпринимателям собираются раздать более 7 млн рублей.
«Мы поддерживаем начинающих предпринимателей и действующий бизнес. Отборы проводим ежегодно во втором полугодии. Человек может подготовить бизнес-план, заявиться в комиссию, и в случае соответствия всех требований получить поддержку до 400 тысяч на одного учредителя», — отметил начальник управления инвестиций и предпринимательства Сергей Баженов.