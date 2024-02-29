За три года прирост инвестиций в экономику Омска составил 130 млрд рублей

В городе также ведется работа по формированию инвестиционного профиля Омска. Документ, который представят в качестве презентации, будет содержать информацию для инвестора, а именно данные, которые могут понадобиться для принятия решения о вложении инвестиций в проекты. Пока это только проект, сейчас идет его доработка по замечаниям, оставленным бизнес-сообществом.