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Из-за затопления дороги троллейбусы вынуждены корректировать свои маршруты

Троллейбусы не могут проехать по участку дороги в Нефтяниках из-за обилия воды

1 апреля 2024, 14:28
Фото: 1MI

Из-за затопления дороги троллейбусы вынуждены корректировать свои маршруты

Троллейбусы не могут проехать между остановками «Ермак» и «ОНПЗ» из-за затопления, об этом сообщили в МП «Электрический транспорт».

В муниципальном предприятии «Электрический транспорт» сообщили о проблеме с движением троллейбусов, возникшей из-за обилия воды на дороге.

Сообщается, что участок проезжей части от автобусной остановки «Ермак» до «ОНПЗ» сильно затопило водой, по этой причине здесь не могут проехать троллейбусы маршрутов №4 («ОНПЗ — Железнодорожный вокзал») и 67 («Поселок Солнечный — ОНПЗ»).

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Просим учитывать данную информацию при планировании поездок», — обратились к омичам в предприятии.
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#Снег#Омск#Омская область#Новости#Троллейбусы#Водитель троллейбуса#Затопления#Затопление#Троллейбусные линии#Анастасия Баянова#Таяние снега
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