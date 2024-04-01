Троллейбусы не могут проехать по участку дороги в Нефтяниках из-за обилия воды

Сообщается, что участок проезжей части от автобусной остановки «Ермак» до «ОНПЗ» сильно затопило водой, по этой причине здесь не могут проехать троллейбусы маршрутов №4 («ОНПЗ — Железнодорожный вокзал») и 67 («Поселок Солнечный — ОНПЗ»).