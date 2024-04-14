На личные нужды. В Омской области раскрыли кражу 652 тысяч рублей директором магазина

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Пресс-служба УМВД по Омской области поделилась информацией о раскрытии крупной кражи в поселке Таврическое: 30-летний мужчина, занявший должность директора магазина 2 месяца назад, начал регулярно пользоваться сейфом с деньгами организации — исключительно в личных целях.
Как сообщается, причиной для возбуждения уголовного дела по статье «Кража» стала недостача, выявленная службой безопасности магазина — о ней в отделении полиции и сообщил менеджер безопасности. Позже выяснилось, что никто из персонала, кроме директора, доступа к деньгам в сейфе не имел, а следов взлома обнаружено не было.
В ходе допроса подозреваемого выяснилось, что мужчина «подсел» на азартные игры в интернете — туда и утекали все деньги организации: ставки онлайн-казино повышались, а отыграться, чтобы вернуть чужие деньги на место, не получалось. Стоит сказать, что ранее у местного жителя проблем с законом не было.
Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Отметим, что по аналогичной статье в Омске разыскивают мужчину, похитившего косметику из магазина на проспекте Королева — ущерб от его действий составил 3900 рублей.