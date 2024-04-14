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На личные нужды. В Омской области раскрыли кражу 652 тысяч рублей директором магазина

14 апреля 2024, 06:59
Фото: 1MI
иллюстрация

Директора магазина в Омской области уличили в краже денег организации

Недостачу больше полумиллиона рублей выявил менеджер безопасности.

Пресс-служба УМВД по Омской области поделилась информацией о раскрытии крупной кражи в поселке Таврическое: 30-летний мужчина, занявший должность директора магазина 2 месяца назад, начал регулярно пользоваться сейфом с деньгами организации — исключительно в личных целях.

Как сообщается, причиной для возбуждения уголовного дела по статье «Кража» стала недостача, выявленная службой безопасности магазина — о ней в отделении полиции и сообщил менеджер безопасности. Позже выяснилось, что никто из персонала, кроме директора, доступа к деньгам в сейфе не имел, а следов взлома обнаружено не было.

В ходе допроса подозреваемого выяснилось, что мужчина «подсел» на азартные игры в интернете — туда и утекали все деньги организации: ставки онлайн-казино повышались, а отыграться, чтобы вернуть чужие деньги на место, не получалось. Стоит сказать, что ранее у местного жителя проблем с законом не было.

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Отметим, что по аналогичной статье в Омске разыскивают мужчину, похитившего косметику из магазина на проспекте Королева — ущерб от его действий составил 3900 рублей.

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#Илья Скобин#Происшествия#Кража#Полиция#Омская область#Уголовное дело#Деньги#Новости#Азартные игры#Лишение свободы#Организация#Сейф
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