На личные нужды. В Омской области раскрыли кражу 652 тысяч рублей директором магазина

Как сообщается, причиной для возбуждения уголовного дела по статье «Кража» стала недостача, выявленная службой безопасности магазина — о ней в отделении полиции и сообщил менеджер безопасности. Позже выяснилось, что никто из персонала, кроме директора, доступа к деньгам в сейфе не имел, а следов взлома обнаружено не было.