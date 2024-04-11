Учредитель «Братьев Грин» стал владельцем еще одной компании

В обществе с ограниченной ответственностью «Экспресс-СВ», прописанном в Омске на проспекте Карла Маркса, поменялась структура собственности. Уставный капитал, до недавнего времени принадлежавший Анастасии Фадеевой, теперь поделен между ней и Евгением Зинченко в пропорции 30:70. При этом Фадеева остается директором компании.