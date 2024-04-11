Учредитель «Братьев Грин» стал владельцем еще одной компании

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В обществе с ограниченной ответственностью «Экспресс-СВ», прописанном в Омске на проспекте Карла Маркса, поменялась структура собственности. Уставный капитал, до недавнего времени принадлежавший Анастасии Фадеевой, теперь поделен между ней и Евгением Зинченко в пропорции 30:70. При этом Фадеева остается директором компании.
Новый бенефициар «Экспресс-СВ» известен в первую очередь как учредитель и директор ООО «Братья Грин», которое специализируется на благоустройстве ландшафта. Именно эта компания должна заняться обновлением сквера имени 30-летия ВЛКСМ: его собираются оформить в стилистике 50-60-х годов.
Зинченко принадлежат также компании «Фудлавка» (розничная торговля продуктами), «Благстрой» (услуги в области растениеводства) и «Альба» (благоустройство ландшафта). «Экспресс-СВ» специализируется на торговле, его доходы за 2022 год (последний год, за который есть открытые данные) превысили 9 млн рублей.