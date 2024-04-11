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Бенефициар и директор «Братьев Грин» стал владельцем еще одной фирмы

Учредитель «Братьев Грин» стал владельцем еще одной компании

11 апреля 2024, 09:29
Фото: 1MI

Бенефициар и директор «Братьев Грин» стал владельцем еще одной фирмы

Евгений Зинченко завладел 70% «Экспресс-СВ».

В обществе с ограниченной ответственностью «Экспресс-СВ», прописанном в Омске на проспекте Карла Маркса, поменялась структура собственности. Уставный капитал, до недавнего времени принадлежавший Анастасии Фадеевой, теперь поделен между ней и Евгением Зинченко в пропорции 30:70. При этом Фадеева остается директором компании.

Новый бенефициар «Экспресс-СВ» известен в первую очередь как учредитель и директор ООО «Братья Грин», которое специализируется на благоустройстве ландшафта. Именно эта компания должна заняться обновлением сквера имени 30-летия ВЛКСМ: его собираются оформить в стилистике 50-60-х годов.

Зинченко принадлежат также компании «Фудлавка» (розничная торговля продуктами), «Благстрой» (услуги в области растениеводства) и «Альба» (благоустройство ландшафта). «Экспресс-СВ» специализируется на торговле, его доходы за 2022 год (последний год, за который есть открытые данные) превысили 9 млн рублей.

#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Переход доли
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