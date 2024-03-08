Театр теней и лабиринт. В парке Омска появится новая детская площадка за 11 миллионов

Немного о составляющих площадки, которую поделят на несколько микрозон. Одна из них позволит детям услышать город — его шум будет передаваться по специальным трубам. В другой части разместят интерактивную панель, на которой для юных гостей запустят ролик, посвященный истории кинематографа.