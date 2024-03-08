Театр теней и лабиринт. В парке Омска появится новая детская площадка за 11 миллионов

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
На портале госзакупок появилась информация о том, что в одном из городских парков появится новая игровая площадка. Она будет с научно-познавательным уклоном для юных гостей. Заказчик организовал аукцион по ее созданию, подрядная компания уже определена.
Договор собираются заключить с омским предприятием «Фаворит». Строительно-монтажной фирмой заправляет бизнесмен Артур Заргарян. Оказалось, что больше никто на торги не заявился, но их признали состоявшимися.
Аукционная комиссия одобрила единственную поданную заявку, так что контракт будет заключен именно с этой компанией. Работы по монтажу площадки должны быть закончены к 31 июля. Она будет располагаться в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Ее стоимость — 11,6 млн рублей.
Немного о составляющих площадки, которую поделят на несколько микрозон. Одна из них позволит детям услышать город — его шум будет передаваться по специальным трубам. В другой части разместят интерактивную панель, на которой для юных гостей запустят ролик, посвященный истории кинематографа.
Проект площадки также предполагает место для изучения азбуки Морзе и создания собственного театра теней. В рамках темы культуры в парке появится зона для изучения музыки. Еще для развлечения ребят создадут электрический лабиринт и поставят конструкцию, которая имитирует работу маяка.