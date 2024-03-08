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Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

иллюстрация

Театр теней и лабиринт. В парке Омска появится новая детская площадка за 11 миллионов

8 марта 2024, 10:55
Фото: Город55
иллюстрация

В омском парке к лету обустроят новую детскую площадку за 11 миллионов

Подрядчик уже определен, осталось только заключить договор, после чего он приступит к монтажу.

На портале госзакупок появилась информация о том, что в одном из городских парков появится новая игровая площадка. Она будет с научно-познавательным уклоном для юных гостей. Заказчик организовал аукцион по ее созданию, подрядная компания уже определена.

Договор собираются заключить с омским предприятием «Фаворит». Строительно-монтажной фирмой заправляет бизнесмен Артур Заргарян. Оказалось, что больше никто на торги не заявился, но их признали состоявшимися.

Аукционная комиссия одобрила единственную поданную заявку, так что контракт будет заключен именно с этой компанией. Работы по монтажу площадки должны быть закончены к 31 июля. Она будет располагаться в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Ее стоимость — 11,6 млн рублей.

Немного о составляющих площадки, которую поделят на несколько микрозон. Одна из них позволит детям услышать город — его шум будет передаваться по специальным трубам. В другой части разместят интерактивную панель, на которой для юных гостей запустят ролик, посвященный истории кинематографа.

Проект площадки также предполагает место для изучения азбуки Морзе и создания собственного театра теней. В рамках темы культуры в парке появится зона для изучения музыки. Еще для развлечения ребят создадут электрический лабиринт и поставят конструкцию, которая имитирует работу маяка.

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#Общество#Омск#Омская область#Парк 30-летия ВЛКСМ#Аукцион#Дети#Детская площадка#Новости#Алина Ясинская#Парк аттракционов
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