Омский НПЗ наградил 12 победителей грантового конкурса «Родные города»

Победа в конкурсе дает не только ресурсы, но и поддержку экспертов для реализации своей идеи. Принять участие в грантовом конкурсе «Родные города» могут все желающие. Он проходит с 2013 года и помог осуществить около 100 социальных инициатив. Некоторые из них существуют до сих пор: например, студенческое бюро экскурсий по описанным в литературе местам Омска, а также творческое объединение по созданию приложений и настольных игр.