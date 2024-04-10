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награждение победителей

Омский НПЗ наградил 12 победителей грантового конкурса «Родные города»

10 апреля 2024, 07:00
Фото: Римма Злацовская / ОНПЗ
награждение победителей
ОНПЗ вручил победителям лучших социальных проектов денежные призы до одного миллиона рублей. В этом году были поддержаны проекты, посвященные развитию детского спорта, созданию образовательных курсов и восстановлению душевного здоровья.

ОНПЗ поддержал победителей лучших социальных проектов денежными призами до одного миллиона рублей. В этом году в числе лауреатов проекты, посвященные развитию детского спорта, созданию образовательных курсов и восстановлению душевного здоровья.

Кроме того, предприятие поддержало несколько инициатив, направленных на сохранение культурно-исторического наследия Омской области. В регионе создадут:

  • музейную экспозицию, посвященную омским династиям;
  • будет организован концерт классической музыки, в котором примут участие как профессиональные музыканты, так и любители;
  • также появится диорама, с помощью которой школьники смогут познакомиться с работой омского госпиталя во время Великой Отечественной войны.
«Чтобы развить потенциал талантливых омичей, финансовой помощи недостаточно. Наше предприятие выступает как полноценный партнер, обеспечивая экспертную, волонтерскую и медийную поддержку. Некоторые грантовые проекты впоследствии становятся частью программы социальных инвестиций „Родные города“, которую в Омской области реализует ОНПЗ», — пояснил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Победа в конкурсе дает не только ресурсы, но и поддержку экспертов для реализации своей идеи. Принять участие в грантовом конкурсе «Родные города» могут все желающие. Он проходит с 2013 года и помог осуществить около 100 социальных инициатив. Некоторые из них существуют до сих пор: например, студенческое бюро экскурсий по описанным в литературе местам Омска, а также творческое объединение по созданию приложений и настольных игр.

В Омске 12 социальных проектов получат гранты от ОНПЗ
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#Общество#Омск#Омская область#Газпром нефть#Великая Отечественная война#Жители#Новости#Омский НПЗ#Родные города
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