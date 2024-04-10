Омский НПЗ наградил 12 победителей грантового конкурса «Родные города»

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ОНПЗ поддержал победителей лучших социальных проектов денежными призами до одного миллиона рублей. В этом году в числе лауреатов проекты, посвященные развитию детского спорта, созданию образовательных курсов и восстановлению душевного здоровья.
Кроме того, предприятие поддержало несколько инициатив, направленных на сохранение культурно-исторического наследия Омской области. В регионе создадут:
«Чтобы развить потенциал талантливых омичей, финансовой помощи недостаточно. Наше предприятие выступает как полноценный партнер, обеспечивая экспертную, волонтерскую и медийную поддержку. Некоторые грантовые проекты впоследствии становятся частью программы социальных инвестиций „Родные города“, которую в Омской области реализует ОНПЗ», — пояснил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Победа в конкурсе дает не только ресурсы, но и поддержку экспертов для реализации своей идеи. Принять участие в грантовом конкурсе «Родные города» могут все желающие. Он проходит с 2013 года и помог осуществить около 100 социальных инициатив. Некоторые из них существуют до сих пор: например, студенческое бюро экскурсий по описанным в литературе местам Омска, а также творческое объединение по созданию приложений и настольных игр.