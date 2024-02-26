В Омске 12 социальных проектов получат гранты от ОНПЗ

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Победителями грантового конкурса «Родные города» стали 12 омичей. Их идеи получат до 1 млн рублей от ОНПЗ на реализацию.
«В Омске проживает большое количество талантливых людей — спортсменов, танцоров, музыкантов — известных далеко за пределами города. Каждый из них стремится максимально полно реализовать свой потенциал, не покидая при этом родной город. Поддерживая грантами фестивали, концерты, соревнования, мы создаем необходимую творческую среду для обмена опытом, знаниями и компетенциями. Среду, в которой можно расти, развивать свой талант и находить единомышленников», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
В этом году чаще всего на грант заявляли культурные инициативы, особый интерес вызвала тема сохранения и развития культуры родного края. Так, среди победителей конкурса — просветительский проект «Узнавай Россию», школа книжного блогера «PRОЧТение», арт-лаборатория «Дети и нейросети. Книжные фантазии».
«Более десяти лет Омский НПЗ включает в свою программу социальных инвестиций проекты омичей, направленные на улучшение качества жизни в нашем городе. Компания обеспечивает ресурсную и экспертную поддержку проектов социальных предпринимателей в интересах развития Омска и самореализации жителей. Грантовый конкурс — эффективный инструмент в решении этих задач», — сказал мэр города Омска Сергей Шелест.
Кроме того, в прошлом году «Газпром нефть» запустила программу акселерации для развития инициатив участников конкурса. В ее рамках эксперты компании по социальному проектированию вместе с активистами прорабатывают идеи проектов и помогают правильно представить заявку на грант.
Напомним, грантовый конкурс «Родные города» реализуется в Омске с 2013 года при поддержке Омского НПЗ.
«Когда жители сами участвуют в создании проектов, результат виден окружающим. Социальные предприниматели, которые появляются благодаря нашему грантовому конкурсу, вдохновляют других на участие в позитивных переменах. Многие грантовые инициативы затем становятся постоянными проектами и дальше развиваются уже без нашей поддержки», — отметил заместитель генерального директора «Газпром нефти» Александр Дыбаль.
Конкурс поддерживает идеи активных жителей, бюджетных учреждений, общественных и некоммерческих организаций в регионах деятельности компании «Газпром нефть». Проекты должны быть направлены на системные, инновационные и эффективные социальные преобразования.