Будьте внимательны. На улицах левобережья снова изменилась работа светофоров

В региональной Госавтоинспекции омичей предупреди, что работа светофора на пересечении улиц Перелета и Степанца снова претерпела изменения. Регулирование разделено на 6 фаз. В первой и второй фазах автомобили могут ехать по улице Перелета в сторону проспекта Комарова, далее — во всех направлениях. Стоит учесть, что в первой фазе нужно уступать дорогу пешеходам, идущим на «зеленый».