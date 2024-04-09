Будьте внимательны. На улицах левобережья снова изменилась работа светофоров

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
В региональной Госавтоинспекции омичей предупреди, что работа светофора на пересечении улиц Перелета и Степанца снова претерпела изменения. Регулирование разделено на 6 фаз. В первой и второй фазах автомобили могут ехать по улице Перелета в сторону проспекта Комарова, далее — во всех направлениях. Стоит учесть, что в первой фазе нужно уступать дорогу пешеходам, идущим на «зеленый».
В третьей и четвертой фазах машины смогут проезжать по улице Перелета в сторону улицы Крупской во всех направлениях, в третьей фазе также необходимо обращать внимание на пешеходов. В пятой фазе разрешается движение по улице Степанца в направлении улицы Лукашевича, а в шестой — по улице Степанца в направлении улицы Туполева.
Такие изменения, как сообщили в госавто, позволят исключить конфликты встречных потоков автомобилей на улице Перелета. Водители смогут заранее занимать вторую полосу.