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Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

На улицах Левого берега изменилась работа светофорных объектов

Будьте внимательны. На улицах левобережья снова изменилась работа светофоров

9 апреля 2024, 12:28
Фото: 1MI

На улицах Левого берега изменилась работа светофорных объектов

Работа светофора на перекрестке улиц Перелета и Степанца теперь поделена на 6 фаз, такое решение, как объяснили в госавто, поможет избежать конфликтов встречных потоков транспорта.

В региональной Госавтоинспекции омичей предупреди, что работа светофора на пересечении улиц Перелета и Степанца снова претерпела изменения. Регулирование разделено на 6 фаз. В первой и второй фазах автомобили могут ехать по улице Перелета в сторону проспекта Комарова, далее — во всех направлениях. Стоит учесть, что в первой фазе нужно уступать дорогу пешеходам, идущим на «зеленый».

В третьей и четвертой фазах машины смогут проезжать по улице Перелета в сторону улицы Крупской во всех направлениях, в третьей фазе также необходимо обращать внимание на пешеходов. В пятой фазе разрешается движение по улице Степанца в направлении улицы Лукашевича, а в шестой — по улице Степанца в направлении улицы Туполева.

Такие изменения, как сообщили в госавто, позволят исключить конфликты встречных потоков автомобилей на улице Перелета. Водители смогут заранее занимать вторую полосу.

Для разгрузки участка. На Левом берегу светофоры начнут работать по новым правилам
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#Омск#Омская область#Светофор#Пешеходный переход#Пешеход#Новости#Пешеходные переходы#Левобережье#Светофоры#Анастасия Баянова
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