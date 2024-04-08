Зарплата до 62 тысяч. В Омске в федеральное агентство по рыболовству ищут сотрудников

Posted Вчера, 05:32
Published Вчера, 05:32
Modified Вчера, 05:41
Updated Вчера, 05:41
Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству сегодня, 8 апреля, разместило вакансии в Омске для госслужащих. Зарплата специалистов старшей группы должностей составит от 37 000 до 47 000 рублей, ведущей группы должностей — от 55 000 до 62 000 рублей.
Сотрудники требуются в омский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания. Вакансии подразумевают командировки и ненормированный рабочий день. Заявки от кандидатов принимают до 2 мая.
Соискателям необходимо иметь высшее образование и опыт государственной службы.
Ранее Город55 рассказывал, что в минтруда Омской области ищут сотрудников на зарплату до 73 тысяч рублей.