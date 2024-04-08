Зарплата до 62 тысяч. В Омске в федеральное агентство по рыболовству ищут сотрудников

Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству сегодня, 8 апреля, разместило вакансии в Омске для госслужащих. Зарплата специалистов старшей группы должностей составит от 37 000 до 47 000 рублей, ведущей группы должностей — от 55 000 до 62 000 рублей.