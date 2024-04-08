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Posted Вчера, 05:32

Published Вчера, 05:32

Modified Вчера, 05:41

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Зарплата до 62 тысяч. В Омске в федеральное агентство по рыболовству ищут сотрудников

8 апреля 2024, 05:32
Фото: 1MI
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В Омске ищут чиновников в сфере рыболовства на зарплату до 62 тысяч

Соискателям необходимо иметь высшее образование и опыт государственной службы.

Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству сегодня, 8 апреля, разместило вакансии в Омске для госслужащих. Зарплата специалистов старшей группы должностей составит от 37 000 до 47 000 рублей, ведущей группы должностей — от 55 000 до 62 000 рублей.

Сотрудники требуются в омский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания. Вакансии подразумевают командировки и ненормированный рабочий день. Заявки от кандидатов принимают до 2 мая.

Соискателям необходимо иметь высшее образование и опыт государственной службы.

Ранее Город55 рассказывал, что в минтруда Омской области ищут сотрудников на зарплату до 73 тысяч рублей.

Зарплата до 73 тысяч. В омском минтруда ищут специалистов и начальников
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#Омск#Зарплата#Вакансии#Госслужба#Евгений Игишев
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