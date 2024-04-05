В омском отделении Всероссийского общества глухих прошли обыски по уголовному делу

В омском офисе Всероссийского общества глухих прошли обыски по делу о крупном хищении средств, в ходе них правоохранители изъяли компьютерную технику, электронные носители информации и документы, которые могут составить доказательную базу по делу, пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-центр МВД России.