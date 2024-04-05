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Posted 5 апреля, 14:00

Published 5 апреля, 14:00

Modified 5 апреля, 14:00

Updated 5 апреля, 14:00

Иллюстрация

В омском отделении Всероссийского общества глухих прошли обыски по уголовному делу

5 апреля 2024, 14:00
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

В омском отделении Всероссийского общества глухих прошли обыски

Правоохранители обыскали офисы ВОГ в нескольких регионах страны, руководство организации подозревается в крупном хищении средств.

В омском офисе Всероссийского общества глухих прошли обыски по делу о крупном хищении средств, в ходе них правоохранители изъяли компьютерную технику, электронные носители информации и документы, которые могут составить доказательную базу по делу, пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Кроме Омской области, обыски прошли в других регионах. ВОГ имело отделения в Республике Татарстан, Новосибирской, Тверской и Калининградской областях. Все имущество общества глухих арестовано на время расследования уголовного дела по статье о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Напомним, что президент ВОГ и его сообщники (двое вице-президентов, помощник президента и некоторые сотрудники аппарата центрального правления общества) совершили ряд сделок по продаже недвижимости с намеренно заниженной ценой. В результате махинаций им удалось причинить многомиллионный ущерб организации: за 4 года они похитили 211 млн рублей.

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#Недвижимость#Кража#Омск#Омская область#Мошенничество#Расследование#Новости#Кража денег#Недвижимое имущество#Анастасия Баянова
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