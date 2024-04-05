В омском отделении Всероссийского общества глухих прошли обыски по уголовному делу

Posted 5 апреля, 14:00
Published 5 апреля, 14:00
Modified 5 апреля, 14:00
Updated 5 апреля, 14:00
В омском офисе Всероссийского общества глухих прошли обыски по делу о крупном хищении средств, в ходе них правоохранители изъяли компьютерную технику, электронные носители информации и документы, которые могут составить доказательную базу по делу, пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Кроме Омской области, обыски прошли в других регионах. ВОГ имело отделения в Республике Татарстан, Новосибирской, Тверской и Калининградской областях. Все имущество общества глухих арестовано на время расследования уголовного дела по статье о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Напомним, что президент ВОГ и его сообщники (двое вице-президентов, помощник президента и некоторые сотрудники аппарата центрального правления общества) совершили ряд сделок по продаже недвижимости с намеренно заниженной ценой. В результате махинаций им удалось причинить многомиллионный ущерб организации: за 4 года они похитили 211 млн рублей.