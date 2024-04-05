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Posted 5 апреля, 06:19

Published 5 апреля, 06:19

Modified 5 апреля, 06:21

Updated 5 апреля, 06:21

В академии «Авангард» ищут фельдшера для сопровождения воспитанников на матчах

В академии «Авангард» ищут фельдшера для сопровождения воспитанников на матчах

5 апреля 2024, 06:19
Фото: Город55
Медицинскому работнику готовы платить от 44 тысяч рублей в месяц. Работа предполагает командировки.

В омской хоккейной академии «Авангард» ищут фельдшера, который будет сопровождать команду на домашних и выездных матчах. Будущему сотруднику обещают зарплату от 44 тысяч рублей до вычета налогов. Кандидату необходимо иметь среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело».

«Фельдшер должен уметь оказывать первичную доврачебную медико-санитарную помощь, в том числе в неотложной и экстренной формах при острых заболеваниях и несчастных случаях», — говорится в описании вакансии.

Помимо общих медицинских вопросов, фельдшеру необходимо знать правила транспортировки хоккеиста со льда при получении травмы, медицинские регламенты КХЛ, ВХЛ, МХЛ, Covid-19, требования антидопингового агентства.

Также в клуб требуется специалист по маркетингу. Он будет курировать сувенирную, имиджевую продукцию, билетно-абонементную программу, событийные мероприятия. Зарплата — от 60 тысяч рублей до вычета налогов.

Ранее Город55 рассказывал о новых вакансиях в министерстве труда и социального развития Омской области:

Зарплата до 73 тысяч. В омском минтруда ищут специалистов и начальников
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#Омская область#Травма#Зарплата#Фельдшер#Вакансии#Евгений Игишев#Академия Авангард#Медицинский работник
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