В академии «Авангард» ищут фельдшера для сопровождения воспитанников на матчах

В омской хоккейной академии «Авангард» ищут фельдшера, который будет сопровождать команду на домашних и выездных матчах. Будущему сотруднику обещают зарплату от 44 тысяч рублей до вычета налогов. Кандидату необходимо иметь среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело».