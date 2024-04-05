В академии «Авангард» ищут фельдшера для сопровождения воспитанников на матчах

Posted 5 апреля, 06:19
Published 5 апреля, 06:19
Modified 5 апреля, 06:21
Updated 5 апреля, 06:21
В омской хоккейной академии «Авангард» ищут фельдшера, который будет сопровождать команду на домашних и выездных матчах. Будущему сотруднику обещают зарплату от 44 тысяч рублей до вычета налогов. Кандидату необходимо иметь среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело».
«Фельдшер должен уметь оказывать первичную доврачебную медико-санитарную помощь, в том числе в неотложной и экстренной формах при острых заболеваниях и несчастных случаях», — говорится в описании вакансии.
Помимо общих медицинских вопросов, фельдшеру необходимо знать правила транспортировки хоккеиста со льда при получении травмы, медицинские регламенты КХЛ, ВХЛ, МХЛ, Covid-19, требования антидопингового агентства.
Также в клуб требуется специалист по маркетингу. Он будет курировать сувенирную, имиджевую продукцию, билетно-абонементную программу, событийные мероприятия. Зарплата — от 60 тысяч рублей до вычета налогов.
Ранее Город55 рассказывал о новых вакансиях в министерстве труда и социального развития Омской области: