Омский губернатор не будет усиливать охрану из-за нападения на его коллегу Чибиса

Posted 5 апреля, 10:06
Published 5 апреля, 10:06
Modified 5 апреля, 10:08
Updated 5 апреля, 10:08
Губернатор Омской области Виталий Хоценко не будет менять график и регламент публичных встреч и выступлений из-за нападения на его коллегу Андрея Чибиса. Об этом Городу55 сообщила пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева.
«Виталий Павлович не планирует ограничивать публичные встречи с жителями Омской области», — рассказала пресс-секретарь.
Ахвердиева добавила, что дополнительную охрану Виталию Хоценко выделять не будут.
Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса произошло накануне, 4 апреля, в городе Апатиты. Неизвестный подбежал к Чибису и ударил губернатора ножом в живот. Главу региона отвезли в больницу, он находится в тяжелом состоянии. Нападавшего задержали, им оказался 42-летний местный житель.
«Скорейшего выздоровления желаю своему коллеге — губернатору Мурманской области Андрею Владимировичу Чибису, который вчера подвергся нападению. Мы рядом. Все будет хорошо», — написал Виталий Хоценко в своем тг-канале.
Напомним, главу Омской области с середины марта круглосуточно охраняют вооруженные сотрудники Росгвардии. Договор с ведомством заключили до конца 2024 года, цена контракта составляет 6,6 млн рублей.