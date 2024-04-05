Омский губернатор не будет усиливать охрану из-за нападения на его коллегу Чибиса

Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса произошло накануне, 4 апреля, в городе Апатиты. Неизвестный подбежал к Чибису и ударил губернатора ножом в живот. Главу региона отвезли в больницу, он находится в тяжелом состоянии. Нападавшего задержали, им оказался 42-летний местный житель.