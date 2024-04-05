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Posted 5 апреля, 10:06

Published 5 апреля, 10:06

Modified 5 апреля, 10:08

Updated 5 апреля, 10:08

Омский губернатор не будет усиливать охрану из-за нападения на его коллегу Чибиса

Омский губернатор не будет усиливать охрану из-за нападения на его коллегу Чибиса

5 апреля 2024, 10:06
Фото: Сергей Мельников / Правительство Омской области
На главу Мурманской области Андрея Чибиса напали накануне вечером. К губернатору подбежал неизвестный и ударил ножом в живот.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко не будет менять график и регламент публичных встреч и выступлений из-за нападения на его коллегу Андрея Чибиса. Об этом Городу55 сообщила пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева.

«Виталий Павлович не планирует ограничивать публичные встречи с жителями Омской области», — рассказала пресс-секретарь.

Ахвердиева добавила, что дополнительную охрану Виталию Хоценко выделять не будут.

Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса произошло накануне, 4 апреля, в городе Апатиты. Неизвестный подбежал к Чибису и ударил губернатора ножом в живот. Главу региона отвезли в больницу, он находится в тяжелом состоянии. Нападавшего задержали, им оказался 42-летний местный житель.

«Скорейшего выздоровления желаю своему коллеге — губернатору Мурманской области Андрею Владимировичу Чибису, который вчера подвергся нападению. Мы рядом. Все будет хорошо», — написал Виталий Хоценко в своем тг-канале.

Напомним, главу Омской области с середины марта круглосуточно охраняют вооруженные сотрудники Росгвардии. Договор с ведомством заключили до конца 2024 года, цена контракта составляет 6,6 млн рублей.

Под надежной защитой. Охрану Виталия Хоценко доверили Росгвардии
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#Политика#Полиция#Омск#Нападение#Губернатор#Мурманск#Евгений Игишев#Виталий Хоценко
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