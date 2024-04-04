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Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Омский депимущества отчитался об использовании муниципальной недвижимости

Мало арендаторов: омский депимущества отчитался об использовании недвижимости

4 апреля 2024, 06:56
Фото: Город55

Омский депимущества отчитался об использовании муниципальной недвижимости

Доклад чиновников обсудят в городском Совете.

На следующей неделе в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по вопросам муниципальной собственности. Один из пунктов повестки — отчет департамента имущественных отношений об использовании принадлежащей городу недвижимости. Копия доклада есть в распоряжении Города55, и в документе содержится много интересных данных.

Чиновники пишут, что в 2023 году было заключено 24 новых арендных договора, а общая сумма составила 2,5 млн рублей. При этом за 2022 год таких договоров было 36, а их совокупная сумма составила 5,3 млн, то есть показатели ухудшились более чем вдвое. В общей сложности за 2023 год городской бюджет получил благодаря аренде 94,4 млн.

Параллельно депимущества продавал городские активы. За 2023 год на продажу в рамках аукционов и конкурсов была выставлена недвижимость с общей стоимостью 90,7 млн рублей, заключены договоры на 20,8 млн. В общей сложности город получил от продаж 33,3 млн рублей.

Еще одна статья доходов муниципалитета — продажа земельных участков. За 2023 год депимущества заключил 35 договоров о продаже суммарно 5,48 га земли. Общая выкупная стоимость — 30,5 млн рублей. Еще 40 соток перешли к частникам в рамках перераспределения земельных участков, их цена — 9,36 млн. 124 участка, составляющие в общей сложности 151 гектар, были переданы в аренду. Они будут приносить бюджету 9,8 млн рублей в год, исходя из существующих сейчас расценок.

Отметим, что от депутатов в связи с этим отчетом не требуются какие-либо решения: они просто примут услышанное к сведению.

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#Омск#Новости#Николай Эйхвальд#Депимущества
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