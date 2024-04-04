Мало арендаторов: омский депимущества отчитался об использовании недвижимости

Чиновники пишут, что в 2023 году было заключено 24 новых арендных договора, а общая сумма составила 2,5 млн рублей. При этом за 2022 год таких договоров было 36, а их совокупная сумма составила 5,3 млн, то есть показатели ухудшились более чем вдвое. В общей сложности за 2023 год городской бюджет получил благодаря аренде 94,4 млн.