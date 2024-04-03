Мэр Омска задумался над наказанием для горожан, не убирающих за своими питомцами

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Мэр города Сергей Шелест задумался над решением проблемы после личного приема жителей микрорайона «Чкаловский». Омичи пожаловались, что многие владельцы собак не убирают за своими питомцами, чем создают неудобства другим людям.
Градоначальник признал наличие проблемы и начал думать над путями ее решения. По его мнению, заставить хозяина убрать за животным чаще бывает сложнее, чем заасфальтировать пешеходную дорожку или отремонтировать ливневую канализацию.
«Конечно, есть ответственные хозяева, но весна показывает, что они, похоже, в меньшинстве», — написал Шелест в своем телеграм-канале.
Среди вариантов наказания для омичей, которые не будут убирать за своими питомцами, пока следующие: штраф, общественное порицание, социальная реклама и участие в обязательных работах по уборке городских территорий.