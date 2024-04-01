Не запомнил путь домой. Омские полицейские помогли потерявшемуся школьнику

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Сегодня днем госавтоинспекторы заметили в Центральном округе Омска растерянного мальчика. После диалога с ребенком выяснилось, что 11-летний школьник пошел провожать домой своего друга после окончания занятий. Так они дошли до улицы Багратиона, там потерявшийся мальчик ни разу не был.
Когда пришло время и самому возвращаться домой, на 24-ю Северную, он понял, что не знает как до туда добраться. На помощь вовремя пришли сотрудники УМВД. Они отвезли ребенка домой и предали маме, которая начала переживать из-за долгого отсутствия сына.
В региональной Госавтоинспекции родителей призвали рассказать детям правила поведения в непредвиденных ситуациях, а также выучить с ними адрес проживания и номера телефонов родителей.