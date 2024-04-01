Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Иллюстрация

Не запомнил путь домой. Омские полицейские помогли потерявшемуся школьнику

1 апреля 2024, 13:41
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Омские полицейские помогли добраться домой потерявшемуся школьнику

11-летний мальчик пошел провожать друга после школы, но путь назад не запомнил и начал волноваться, на помощь ребенку пришли госавтоинспекторы.

Сегодня днем госавтоинспекторы заметили в Центральном округе Омска растерянного мальчика. После диалога с ребенком выяснилось, что 11-летний школьник пошел провожать домой своего друга после окончания занятий. Так они дошли до улицы Багратиона, там потерявшийся мальчик ни разу не был.

Когда пришло время и самому возвращаться домой, на 24-ю Северную, он понял, что не знает как до туда добраться. На помощь вовремя пришли сотрудники УМВД. Они отвезли ребенка домой и предали маме, которая начала переживать из-за долгого отсутствия сына.

В региональной Госавтоинспекции родителей призвали рассказать детям правила поведения в непредвиденных ситуациях, а также выучить с ними адрес проживания и номера телефонов родителей.

Добрался до дома. В Омске из детского сада самостоятельно ушел 5-летний мальчик
Узнать подробнее
#Полицейские#Полиция#Омск#Омская область#Школьники#Дети#Школьник#Новости#Потерялся#Потерянный ребенок#Потерялся ребенок#Анастасия Баянова#Потерявшийся
Подпишитесь
Разваленная гимназия, борьба за парк и последний полет «ястреба». Главные темы недели
31 марта, 10:30
Приедут с проверкой. Причал в омском поселке Просторный строят на землях минобороны
Сегодня, 07:31
В мэрии Омска ищут начальника на зарплату до 79 тысяч, который займется отоплением
Сегодня, 04:00
Строго в сухую погоду. На новой разметке для омского метромоста сэкономили 330 тысяч
Сегодня, 04:02
Ожидания подтвердились. Главным тренером «Авангарда» назначен Сергей Звягин
Сегодня, 08:30
Инсайд: Инна Гомолко потеряет мандат депутата Омского городского Совета
Сегодня, 09:30
"