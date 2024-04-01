Не запомнил путь домой. Омские полицейские помогли потерявшемуся школьнику

Когда пришло время и самому возвращаться домой, на 24-ю Северную, он понял, что не знает как до туда добраться. На помощь вовремя пришли сотрудники УМВД. Они отвезли ребенка домой и предали маме, которая начала переживать из-за долгого отсутствия сына.