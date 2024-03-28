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Омские хозсубъекты получили почти 700 предписаний за нарушений в зимний период

Омским хозсубъектам выдали почти 700 предписаний из-за плохого содержания территорий

28 марта 2024, 10:57

Омские хозсубъекты получили почти 700 предписаний за нарушений в зимний период

Департамент контроля продолжает проверять, как управляющие компании очищают свои территории от обилия снега и наледи, некоторые уже попались на нарушениях.

Департамент контроля продолжает проверять, как управляющие компании и собственники коммерческих объектов убирают принадлежащие им территории. Зимой многие УК складировали снег рядом с жилыми домами, сейчас же пришло время его вывозить, а также выполнять другую работу: убирать ледяные шапки с крыш, чистить подходы к подъездам, избавляться от наледи.

Во время одного из рейдов департамент контроля зафиксировал нарушения содержания территории в районе дома № 17 на улице Труда. На участке специалисты обнаружили обилие снега и наледи на дворовых проездах. Всего за зиму было выдано почти 700 предписаний об устранении нарушений. Однако есть и положительные примеры. Так, на территории домов по улице Рождественского УК хорошо справляется со своей работой.

В городской администрации рассказали, что на устранение нарушений хозяйствующим субъектам дается от 3 до 10 дней.

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