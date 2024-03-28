Омским хозсубъектам выдали почти 700 предписаний из-за плохого содержания территорий

Во время одного из рейдов департамент контроля зафиксировал нарушения содержания территории в районе дома № 17 на улице Труда. На участке специалисты обнаружили обилие снега и наледи на дворовых проездах. Всего за зиму было выдано почти 700 предписаний об устранении нарушений. Однако есть и положительные примеры. Так, на территории домов по улице Рождественского УК хорошо справляется со своей работой.