Нефтегазовый завод Виктора Суходолова избежал ликвидации

«ЗНГО» специализируется на производстве трубопроводной арматуры. Его уставный капитал на 25% принадлежит самому ООО, а на 75 — бизнесмену Виктору Суходолову, признанному несостоятельным должником еще в 2020 году. В 2021 году предпринимателя приговорили к двухлетнему условному сроку за невыплату зарплаты и сокрытие денежных средств организации. Преследование Суходолова по статье о неисполнении обязанностей налогового агента тогда прекратили из-за истекшего срока давности.