Нефтегазовый завод Виктора Суходолова избежал ликвидации

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Общество с ограниченной ответственностью «Завод нефтегазового оборудования», зарегистрированное в Омске на Иртышской улице, изменило свой статус. Из опубликованного официального сообщения следует, что теперь ЗНГО — «действующая» компания. Таким образом, фирма избежала ликвидации, которая грозила ей как недействующему юридическому лицу. Город55 писал в феврале, что исключить ЗНГО из ЕГРЮЛ потребовали налоговики.
«ЗНГО» специализируется на производстве трубопроводной арматуры. Его уставный капитал на 25% принадлежит самому ООО, а на 75 — бизнесмену Виктору Суходолову, признанному несостоятельным должником еще в 2020 году. В 2021 году предпринимателя приговорили к двухлетнему условному сроку за невыплату зарплаты и сокрытие денежных средств организации. Преследование Суходолова по статье о неисполнении обязанностей налогового агента тогда прекратили из-за истекшего срока давности.