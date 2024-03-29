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Компания омича Виктора Суходолова избежала ликвидации

Нефтегазовый завод Виктора Суходолова избежал ликвидации

29 марта 2024, 06:13
Фото: 1MI

Компания омича Виктора Суходолова избежала ликвидации

Компания снова обрела статус действующей.

Общество с ограниченной ответственностью «Завод нефтегазового оборудования», зарегистрированное в Омске на Иртышской улице, изменило свой статус. Из опубликованного официального сообщения следует, что теперь ЗНГО — «действующая» компания. Таким образом, фирма избежала ликвидации, которая грозила ей как недействующему юридическому лицу. Город55 писал в феврале, что исключить ЗНГО из ЕГРЮЛ потребовали налоговики.

«ЗНГО» специализируется на производстве трубопроводной арматуры. Его уставный капитал на 25% принадлежит самому ООО, а на 75 — бизнесмену Виктору Суходолову, признанному несостоятельным должником еще в 2020 году. В 2021 году предпринимателя приговорили к двухлетнему условному сроку за невыплату зарплаты и сокрытие денежных средств организации. Преследование Суходолова по статье о неисполнении обязанностей налогового агента тогда прекратили из-за истекшего срока давности.

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Ликвидация фирм#Виктор Суходолов
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