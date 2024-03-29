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субботник в Омске

«Граблей и перчаток хватит на всех»: Сергей Шелест пригласил омичей на субботник

29 марта 2024, 06:21
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста
субботник в Омске
С 8 апреля по 5 мая в городе будет проводиться месячник по санитарной очистке и благоустройству. 20 апреля состоится субботник по уборке Омска после зимы.

20 апреля в Омске состоится общегородской весенний субботник по очистке города после зимы. В период с 8 апреля по 5 мая будет проводиться месячник по санитарной очистке и благоустройству города. Об этом сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«В течение этого времени планируем проводить средники и субботники для уборки мусора, высаживать деревья, приводить в порядок общественные пространства. Предлагаю тем, кто обычно стоит в стороне от подобных мероприятий, настраиваться на участие в них — граблей и перчаток хватит на всех», — обратился к жителям Омска мэр Шелест.

Стоит отметить, что в уборке точно примут участие сотрудники предприятий, комитеты территориального общественного самоуправления, волонтеры и бизнес.

Напоминаем, что в прошлом году в большой весенней уборке приняли участие 467 тысяч омичей. Благодаря общим усилиям было собрано и вывезено более 3 тысяч кубометров мусора.

Ранее в Омске стартовало ежегодное Всероссийское голосование за объекты благоустройства. В этом году в голосовании принимают участие 29 территорий в 5 муниципалитетах: Омск, Калачинск, Тара, Исилькуль и поселок Красный Яр.

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#Общество#Омск#Благоустройство#Деревья#Омская область#Уборка#Мусор#Субботник#Новости#Месячник
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