Омичи начали выбирать новые территории для благоустройства

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
Modified Сегодня, 04:02
Updated Сегодня, 04:02
В пресс-службе Правительства Омской области сообщили, что с начала голосования уже 14 тысяч омичей выбрали объекты для благоустройства. Жители области голосуют за обновление территорий, которые, по их мнению, нуждаются в благоустройстве в первую очередь.
В 2024 году в голосовании принимают участие 29 территорий в 5 муниципалитетах:
Общественные пространства, которые наберут наибольшее количество голосов, будут обновлены уже в следующем году.
«Омичи каждый год принимают участие в голосовании за объекты благоустройства. С момента старта программы „Формирование комфортной городской среды“ в регионе благоустроены сотни общественных пространств, новых скверов и парков, детских спортивных и игровых площадок, появилось много новых точек притяжения жителей в нашей областной столице, малых городах», — отметил Виталий Хоценко.
Голосование продлится до 30 апреля. Каждый житель региона старше 14 лет может принять участие в голосовании. Для этого нужно зайти на сайт za.gorodsreda.ru или воспользоваться платформой «Госуслуги». Кроме того, волонтеры помогут вам выбрать объекты, представленные на голосование.
Напомним, что Всероссийское голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России.