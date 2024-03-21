Омичи начали выбирать новые территории для благоустройства

Голосование продлится до 30 апреля. Каждый житель региона старше 14 лет может принять участие в голосовании. Для этого нужно зайти на сайт za.gorodsreda.ru или воспользоваться платформой «Госуслуги». Кроме того, волонтеры помогут вам выбрать объекты, представленные на голосование.