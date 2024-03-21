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Published Сегодня, 03:51

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Омичи начали выбирать новые территории для благоустройства

Омичи начали выбирать новые территории для благоустройства

21 марта 2024, 03:51
Фото: Ирина Ивахова / Пресс-служба Правительства Омской области
15 марта началось ежегодное Всероссийское голосование за объекты благоустройства.

В пресс-службе Правительства Омской области сообщили, что с начала голосования уже 14 тысяч омичей выбрали объекты для благоустройства. Жители области голосуют за обновление территорий, которые, по их мнению, нуждаются в благоустройстве в первую очередь.

В 2024 году в голосовании принимают участие 29 территорий в 5 муниципалитетах:

  • Омск;
  • Калачинск;
  • Тара;
  • Исилькуль;
  • рабочий поселок Красный Яр Любинского района.

Общественные пространства, которые наберут наибольшее количество голосов, будут обновлены уже в следующем году.

«Омичи каждый год принимают участие в голосовании за объекты благоустройства. С момента старта программы „Формирование комфортной городской среды“ в регионе благоустроены сотни общественных пространств, новых скверов и парков, детских спортивных и игровых площадок, появилось много новых точек притяжения жителей в нашей областной столице, малых городах», — отметил Виталий Хоценко.
объекты для благоустройстваобъекты для благоустройства
объекты для благоустройства
Фото: Ирина Ивахова / Пресс-служба Правительства Омской области

Голосование продлится до 30 апреля. Каждый житель региона старше 14 лет может принять участие в голосовании. Для этого нужно зайти на сайт za.gorodsreda.ru или воспользоваться платформой «Госуслуги». Кроме того, волонтеры помогут вам выбрать объекты, представленные на голосование.

Напомним, что Всероссийское голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России.

15 марта стартует голосование за объекты благоустройства 2025 года
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#Общество#Омск#Благоустройство#Омская область#Голосование#Городская среда#Парки#Новости#Общественные пространства#Нацпроект#Проекты#Госуслуги#Скверы
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