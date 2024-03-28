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Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Стало известно, на какой срок выгоднее всего оформлять кредит

Стало известно, на какой срок выгоднее всего оформлять кредит

28 марта 2024, 09:13
Фото: 1MI
Издание Newia сравнило сроки и условия по кредитам, чтобы выявить самые выгодные варианты.

Необходимость в оформлении потребительского кредита зачастую возникает внезапно, когда времени на изучение условий на рынке может не быть. Но даже при разной процентной ставке можно выделить несколько советов, которые помогут спланировать финансы на начальном этапе.

Так, эксперты советуют оформлять кредит на максимально долгий срок: таким образом ежемесячный платеж будет минимальным, а возможности погашать кредит досрочно станет больше. Досрочными погашениями можно существенно сократить размер ежемесячных платежей или же срока по кредиту. Это касается как ипотеки, так и «обычных» кредитов.

Также нужно правильно рассчитать долговую нагрузку, оценить стабильность дохода и, самое важное, — оценить важность покупки. Если это машина, а кредит оформляется на 5 лет, то нужно понять, не захочется ли сменить авто до этого срока.

Важно помнить, что на дороговизну кредита влияет ключевая ставка и собственно ставка по кредиту. Найти оптимальное предложение можно на специальных сайтах или на консультации у кредитных брокеров. Услуги последних стоят денег, но при сопоставлении этой цены и общей переплаты это решение может стать выгодным.

Разные формы кредитов предусматривают разные сроки кредитования. Законодательно не установлено, какой срок может быть максимальным, но средние предложения на рынке таковы:

  • для потребительских кредитов: от 6 месяцев до 5-7 лет.
  • для автокредитов: от 1 года до 5-7 лет.
  • для кредитов с залогом недвижимости: от 1 года до 10-30 лет.
  • для ипотеки: от 1 года до 30 лет.

При просрочке платежа клиенту банка грозят штрафы, потому перед оформлением кредита нужно все просчитать наперед.

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#Общество#Омск#Новости#Ольга Акамова
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