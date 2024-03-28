Стало известно, на какой срок выгоднее всего оформлять кредит

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Необходимость в оформлении потребительского кредита зачастую возникает внезапно, когда времени на изучение условий на рынке может не быть. Но даже при разной процентной ставке можно выделить несколько советов, которые помогут спланировать финансы на начальном этапе.
Так, эксперты советуют оформлять кредит на максимально долгий срок: таким образом ежемесячный платеж будет минимальным, а возможности погашать кредит досрочно станет больше. Досрочными погашениями можно существенно сократить размер ежемесячных платежей или же срока по кредиту. Это касается как ипотеки, так и «обычных» кредитов.
Также нужно правильно рассчитать долговую нагрузку, оценить стабильность дохода и, самое важное, — оценить важность покупки. Если это машина, а кредит оформляется на 5 лет, то нужно понять, не захочется ли сменить авто до этого срока.
Важно помнить, что на дороговизну кредита влияет ключевая ставка и собственно ставка по кредиту. Найти оптимальное предложение можно на специальных сайтах или на консультации у кредитных брокеров. Услуги последних стоят денег, но при сопоставлении этой цены и общей переплаты это решение может стать выгодным.
Разные формы кредитов предусматривают разные сроки кредитования. Законодательно не установлено, какой срок может быть максимальным, но средние предложения на рынке таковы:
При просрочке платежа клиенту банка грозят штрафы, потому перед оформлением кредита нужно все просчитать наперед.