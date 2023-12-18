Только 14% жителей Омской области могут позволить себе кредит на новый автомобиль

Однако в значительной части регионов приобретение и содержание нового автомобиля в кредит является трудно реализуемой задачей. Так, например, всего 14% жителей Омской области могут позволить себе собственную машину за 1 млн рублей, приобретенную таким способом. Еще 3% жителей могут позволить себе кредит авто за 2,6 млн рублей.



Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 59,6%, где высокий показатель обусловлен уровнем зарплат. Также в число лидеров попали Магаданская область и Чукотский автономный округ с результатами в 50,4% и 48,5% соответственно.