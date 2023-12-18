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Лишь 14% жителей Омской области могут позволить себе автомобиль в кредит

Только 14% жителей Омской области могут позволить себе кредит на новый автомобиль

18 декабря 2023, 09:33
Фото: 1MI

Лишь 14% жителей Омской области могут позволить себе автомобиль в кредит

В рейтинге регионов по этому показателю Омская область заняла 39 место.

Исследование провели аналитики «РИА Новости». Оказалось, что только в двух регионах более половины среднестатистических семей могут позволить себе новый автомобиль в кредит и содержать его. Еще в трех регионах эта составляет от 40% до 50%.

Однако в значительной части регионов приобретение и содержание нового автомобиля в кредит является трудно реализуемой задачей. Так, например, всего 14% жителей Омской области могут позволить себе собственную машину за 1 млн рублей, приобретенную таким способом. Еще 3% жителей могут позволить себе кредит авто за 2,6 млн рублей.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 59,6%, где высокий показатель обусловлен уровнем зарплат. Также в число лидеров попали Магаданская область и Чукотский автономный округ с результатами в 50,4% и 48,5% соответственно.

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