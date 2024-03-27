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Published Сегодня, 12:47

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В Омской области продлили режим повышенной готовности по коронавирусу

До лета. В Омской области продлили режим повышенной готовности по коронавирусу

27 марта 2024, 12:47
Фото: 1MI

В Омской области продлили режим повышенной готовности по коронавирусу

Такое решение было принято на заседании оперштаба по борьбе с распространением новой вирусной инфекции.

Сегодня в Омске прошло заседание оперштаба по борьбе с распространением новой вирусной инфекции, на нем было принято решение продлить режим повышенной готовности по коронавирусу до 31 мая текущего года.

Такую инициативу Роспотребнадзора поддержал руководитель штаба по коронавирусу, зампред правительства Омской области Владимир Куприянов.

На территории региона продолжат действовать ограничения. Жителей призвали соблюдать правила, которые не позволят вирусу распространяться, а также использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах.

Напомним, что на прошлой неделе в Омской области почти на 10% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ.

В Омской области почти на 10% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
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#Коронавирус COVID-19#Омск#Омская область#Вирус#Новости#Вирусы#Коронавирусные ограничения#Анастасия Баянова
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