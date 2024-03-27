До лета. В Омской области продлили режим повышенной готовности по коронавирусу

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Сегодня в Омске прошло заседание оперштаба по борьбе с распространением новой вирусной инфекции, на нем было принято решение продлить режим повышенной готовности по коронавирусу до 31 мая текущего года.
Такую инициативу Роспотребнадзора поддержал руководитель штаба по коронавирусу, зампред правительства Омской области Владимир Куприянов.
На территории региона продолжат действовать ограничения. Жителей призвали соблюдать правила, которые не позволят вирусу распространяться, а также использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах.
Напомним, что на прошлой неделе в Омской области почти на 10% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ.