Ждут суда. Три контрабандиста пытались вывезти из Омска восемь краснокнижных сапсанов

Ранее в Омске был вынесен приговор 56-летнему жителю Хакасии, который занимался контрабандой кречетов. Сотрудники Пограничного управления ФСБ задержали автомобиль, в котором находились незаконно перевозимые птицы. Они были обнаружены в тайнике между сиденьями пассажира и багажника. Как выяснилось, мужчина перевозил трех кречетов из Красноярска в Челябинск. За эту работу ему заплатили 138 тысяч рублей.