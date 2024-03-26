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иллюстрация

Ждут суда. Три контрабандиста пытались вывезти из Омска восемь краснокнижных сапсанов

26 марта 2024, 04:51
Фото: Город55
иллюстрация

Контрабандисты пытались вывезти из Омска 8 краснокнижных сапсанов за 4,8 млн

Житель Омской области и два иностранца были задержаны при попытке перевезти сапсанов стоимостью 4,8 млн рублей через границу.

Исилькульская районная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя и двух иностранцев. Их обвиняют в попытке контрабанды и незаконного оборота редких животных, занесенных в Красную книгу.

Выяснилось, что в сентябре прошлого года обвиняемые перевезли из Хакасии в Исилькульский район Омской области 8 занесенных в Красную книгу РФ птиц семейства соколиных. Они были спрятаны в тайнике, оборудованном между задними сиденьями и багажным отделением автомобиля. Стоимость птиц составила 4,8 млн рублей.

изъятые птицыизъятые птицы
изъятые птицыизъятые птицы
изъятые птицыизъятые птицы
изъятые птицыизъятые птицы
изъятые птицы
Фото: Прокуратура Омской области

Однако их дальнейшим планам помешали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Омской области. При попытке незаконной перевозки сапсанов через границу мужчины были задержаны и взяты под стражу. Уголовное дело будет рассмотрено Исилькульским городским судом.

Ранее в Омске был вынесен приговор 56-летнему жителю Хакасии, который занимался контрабандой кречетов. Сотрудники Пограничного управления ФСБ задержали автомобиль, в котором находились незаконно перевозимые птицы. Они были обнаружены в тайнике между сиденьями пассажира и багажника. Как выяснилось, мужчина перевозил трех кречетов из Красноярска в Челябинск. За эту работу ему заплатили 138 тысяч рублей.

Омский суд вынес приговор контрабандисту из Хакасии за незаконную перевозку кречетов
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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Уголовное дело#Новости
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