Ждут суда. Три контрабандиста пытались вывезти из Омска восемь краснокнижных сапсанов

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:55
Исилькульская районная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя и двух иностранцев. Их обвиняют в попытке контрабанды и незаконного оборота редких животных, занесенных в Красную книгу.
Выяснилось, что в сентябре прошлого года обвиняемые перевезли из Хакасии в Исилькульский район Омской области 8 занесенных в Красную книгу РФ птиц семейства соколиных. Они были спрятаны в тайнике, оборудованном между задними сиденьями и багажным отделением автомобиля. Стоимость птиц составила 4,8 млн рублей.
Однако их дальнейшим планам помешали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Омской области. При попытке незаконной перевозки сапсанов через границу мужчины были задержаны и взяты под стражу. Уголовное дело будет рассмотрено Исилькульским городским судом.
Ранее в Омске был вынесен приговор 56-летнему жителю Хакасии, который занимался контрабандой кречетов. Сотрудники Пограничного управления ФСБ задержали автомобиль, в котором находились незаконно перевозимые птицы. Они были обнаружены в тайнике между сиденьями пассажира и багажника. Как выяснилось, мужчина перевозил трех кречетов из Красноярска в Челябинск. За эту работу ему заплатили 138 тысяч рублей.