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Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

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Updated Сегодня, 07:54

иллюстрация

В Омске задержали водителя минивэна, перевозившего пассажиров в Казахстан без прав

20 марта 2024, 07:48
Фото: Город55
иллюстрация
Молодого человека лишили водительских прав еще в прошлом году, потому что он покинул место ДТП.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что в Ленинском округе на проспекте Карла Маркса сотрудники ГАИ остановили 23-летнего водителя автомобиля Toyota Alphard, который следовал по маршруту «Омск — Кокшетау — Астана».

Как стало известно, в сентябре прошлого года омич был лишен водительских прав за то, что покинул место ДТП. В момент его остановки в салоне минивэна находились 5 пассажиров. В связи с этим молодой человек был отстранен от управления авто, а минивэн помещен на спецстоянку.

За управление транспортным средством без прав в отношении водителя было возбуждено административное дело по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ. Мировой суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.

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