В Омске задержали водителя минивэна, перевозившего пассажиров в Казахстан без прав

Как стало известно, в сентябре прошлого года омич был лишен водительских прав за то, что покинул место ДТП. В момент его остановки в салоне минивэна находились 5 пассажиров. В связи с этим молодой человек был отстранен от управления авто, а минивэн помещен на спецстоянку.