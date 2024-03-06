Омский суд вынес приговор контрабандисту из Хакасии за незаконную перевозку кречетов

16 ноября 2023 года сотрудники ПУ ФСБ задержали машину с незаконно перевозимыми птицами — пернатые сидели в тайнике между сидениями пассажира и багажника. Как стало известно, мужчина перевозил трех кречетов из Красноярска в Челябинск. За эту работу ему платили 138 тысяч рублей.