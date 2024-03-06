Омский суд вынес приговор контрабандисту из Хакасии за незаконную перевозку кречетов

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Любинский районный суд Омской области признал виновным 56-летнего жителя Республики Хакасия в хранении и перевозке особо ценных редких животных, занесенных в Красную книгу России.
16 ноября 2023 года сотрудники ПУ ФСБ задержали машину с незаконно перевозимыми птицами — пернатые сидели в тайнике между сидениями пассажира и багажника. Как стало известно, мужчина перевозил трех кречетов из Красноярска в Челябинск. За эту работу ему платили 138 тысяч рублей.
Мужчина полностью признал свою вину, признавшись, что ухаживал за птицами, обеспечивая им свежий воздух. Учитывая позицию прокурора и смягчающие обстоятельства — наличие детей и инвалидности, суд приговорил его к 6 месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком в 1 год.
Также по решению суда автомобиль Toyota Avensis и мобильный телефон виновного, которые он использовал при совершении преступления, переходят в собственность государства.
Ранее омич и его отец лишились двух автомобилей из-за перевозки немаркированного табака. Общая стоимость контрафакта составила 1,6 млн рублей. Суд приговорил мужчину к принудительным работам с удержанием 10% из зарплаты, а его отцу назначил условное наказание с испытательным сроком 2 года.