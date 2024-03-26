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Одна из компаний омича Елизарова потребовала от другой 5 млн рублей

Одна из обанкротившихся фирм Дмитрия Елизарова потребовала от другой 5 млн рублей

26 марта 2024, 11:31
Фото: 1MI

Одна из компаний омича Елизарова потребовала от другой 5 млн рублей

«Агат» требует деньги у «Юнигаза».

В Арбитражном суде Омской области сейчас слушается дело о банкротстве ООО «Юнигаз». Эта компания была признана несостоятельным должником из-за исков ВТБ и новосибирской «Рекламно-производственной компании». При этом совокупный объем долгов может стать еще больше: об этом говорит, в частности, официальное сообщение руководителя фирмы, опубликованное 25 марта.

— Конкурсный управляющий ООО «ЮНИГАЗ» сообщает о том, — говорится в сообщении, — что в его адрес поступило требование общества с ограниченной ответственностью «Агат» о включении в реестр требований кредиторов ООО «ЮНИГАЗ» задолженности в размере 5 000 236,36 ₽, возникшей в связи с неисполнением Должником обязательств по договору аренды недвижимого имущества (АЗС) от 17.03.2015 г., договору аренды от 06.07.2015 г., договору №КС-ЦУ-703910/2017/00061 от 05.10.2017 г.

Стоит отметить, что «Агат» тоже признан банкротом. Обе компании связаны с именем Дмитрия Елизарова: этот предприниматель является единственным учредителем обеих, а в прошлом занимал в этих фирмах пост директора.

«Юнигазу» принадлежит сеть заправок, долгое время работавших под брендом «Лукойл». «Агат», как и ряд других фирм Елизарова с однотипными названиями («Малахит», «Яшма», «Оникс», «Сапфир», «Диамант») специализируется на аренде и управлении недвижимостью.

Омский бизнесмен Дмитрий Елизаров назначил себя директором «Юнигаза»
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#Дмитрий Елизаров
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