Одна из обанкротившихся фирм Дмитрия Елизарова потребовала от другой 5 млн рублей

В Арбитражном суде Омской области сейчас слушается дело о банкротстве ООО «Юнигаз». Эта компания была признана несостоятельным должником из-за исков ВТБ и новосибирской «Рекламно-производственной компании». При этом совокупный объем долгов может стать еще больше: об этом говорит, в частности, официальное сообщение руководителя фирмы, опубликованное 25 марта.