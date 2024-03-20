В машине был ребенок. Нетрезвая омичка села за руль и попалась полицейским

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Нетрезвую 51-летнюю омичку сотрудники ДПС остановили в Центральном округе. Внимание правоохранителей привлекло слишком медленное движение автомобиля. После общения с женщиной догадки подтвердились: она действительно была пьяна.
Несмотря на очевидные признаки алкогольного опьянения, омичка пыталась убедить сотрудников полиции в своей трезвости, однако показания алкотестера говорили об обратном. После экипаж и водитель поехали в больницу, где также подтвердили наличие в крови алкоголя.
По этому факту возбуждено административное дело, женщина лишена права водить машину. Отмечается, что в момент задержания в салоне автомобиля находился 13-летний сын нарушительницы. Сейчас информация об инциденте передана в подразделение по делам несовершеннолетних.