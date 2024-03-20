В машине был ребенок. Нетрезвая омичка села за руль и попалась полицейским

Несмотря на очевидные признаки алкогольного опьянения, омичка пыталась убедить сотрудников полиции в своей трезвости, однако показания алкотестера говорили об обратном. После экипаж и водитель поехали в больницу, где также подтвердили наличие в крови алкоголя.