Боялся конфискации. Омич-любитель пьяной езды продал машину, чтобы не отдавать суду

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Делом мужчины занимался Большереченский районный суд. Удалось установить, что в конце прошлого года пьяный местный житель сел за руль ВАЗ-21093. Отмечается, что он позволял себе это и раньше, за что привлекался к административной ответственности.
На одной из улиц района его заметили полицейские и остановили автомобиль. Во время судебного разбирательства выяснилось, что нарушитель продал свою машину за 30 000 рублей, так как боялся, что ее конфискуют.
В результате суд назначил виновному наказание в виде 400 часов обязательных работ, лишения водительских прав на 2 года, а также штраф в размере стоимости автомобиля, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Ранее Город55 писал об уголовном деле в отношении водителя, который в нетрезвом состоянии сел за руль, уснул, и врезался во встречный автобус.