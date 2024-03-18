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Омич-любитель пьяной езды продал машину, чтобы не отдавать суду

Боялся конфискации. Омич-любитель пьяной езды продал машину, чтобы не отдавать суду

18 марта 2024, 11:46
Фото: 1MI

Омич-любитель пьяной езды продал машину, чтобы не отдавать суду

Теперь мужчину ждут 400 часов обязательных работ, лишение прав на 2 года и штраф в размере стоимости автомобиля.

Делом мужчины занимался Большереченский районный суд. Удалось установить, что в конце прошлого года пьяный местный житель сел за руль ВАЗ-21093. Отмечается, что он позволял себе это и раньше, за что привлекался к административной ответственности.

На одной из улиц района его заметили полицейские и остановили автомобиль. Во время судебного разбирательства выяснилось, что нарушитель продал свою машину за 30 000 рублей, так как боялся, что ее конфискуют.

В результате суд назначил виновному наказание в виде 400 часов обязательных работ, лишения водительских прав на 2 года, а также штраф в размере стоимости автомобиля, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее Город55 писал об уголовном деле в отношении водителя, который в нетрезвом состоянии сел за руль, уснул, и врезался во встречный автобус.

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