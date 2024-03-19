Омский боец Петр Ян надолго выбывает из боев из-за предстоящей операции

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
У российского бойца UFC Петра Яна диагностировали разрыв крестообразной связки и мениска. Теперь спортсмен выбыл из строя на срок до девяти месяцев. Накануне он опубликовал видео из больницы и сообщил, что ему требуется операция.
«Я в больничке, завтра у меня операция, поэтому не теряйте», — обратился боец в своих соцсетях.
Стоит отметить, что операция как раз должна пройти сегодня, 19 марта.
Напомним, что в ночь с 9 на 10 марта в Майами прошел бой между Петром Яном и Сонгом Ядонгом. Судьи единогласно признали победу Петра Яна в двух раундах из трех. Таким образом, боец ярко отметил свое возвращение на арену после трех поражений подряд и годичного отсутствия в октагоне. Спортсмен уточнил, что на тот момент у него уже были травмы паховых мышц и колена.