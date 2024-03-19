Омский боец Петр Ян надолго выбывает из боев из-за предстоящей операции

Напомним, что в ночь с 9 на 10 марта в Майами прошел бой между Петром Яном и Сонгом Ядонгом. Судьи единогласно признали победу Петра Яна в двух раундах из трех. Таким образом, боец ярко отметил свое возвращение на арену после трех поражений подряд и годичного отсутствия в октагоне. Спортсмен уточнил, что на тот момент у него уже были травмы паховых мышц и колена.