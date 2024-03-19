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Published Сегодня, 06:39

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иллюстрация

Омский боец Петр Ян надолго выбывает из боев из-за предстоящей операции

19 марта 2024, 06:39
Фото: Город55
иллюстрация
Спортсмен получил серьезные травмы на турнире UFC 299 в Майами.

У российского бойца UFC Петра Яна диагностировали разрыв крестообразной связки и мениска. Теперь спортсмен выбыл из строя на срок до девяти месяцев. Накануне он опубликовал видео из больницы и сообщил, что ему требуется операция.

«Я в больничке, завтра у меня операция, поэтому не теряйте», — обратился боец в своих соцсетях.

Стоит отметить, что операция как раз должна пройти сегодня, 19 марта.

Петр ЯнПетр Ян
Петр Ян
Фото: UFC.ru

Напомним, что в ночь с 9 на 10 марта в Майами прошел бой между Петром Яном и Сонгом Ядонгом. Судьи единогласно признали победу Петра Яна в двух раундах из трех. Таким образом, боец ярко отметил свое возвращение на арену после трех поражений подряд и годичного отсутствия в октагоне. Спортсмен уточнил, что на тот момент у него уже были травмы паховых мышц и колена.

Вернуться спустя год. Омский боец Петр Ян одержал победу над Сонгом Ядонгом в UFC 299
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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Новости#Операция#Петр Ян#Майами
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