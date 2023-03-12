Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Омский боец Петр Ян проиграл грузину Двалишвили

12 марта 2023, 08:26
Фото: UFC Russia
иллюстрация
Это третье поражение в карьере экс-омича.

12 марта в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Fight Night. Главным поединком стало противостояние омича Петра Яна и грузина Мераба Двалишвили. Единогласным решением судей победу одержал грузинский боец.

Во время дуэли взглядов между соперниками произошел конфликт. Двалишвили обозвал Яна, тот в ответ толкнул оппонента.

Напомним, в Омске Петр жил и тренировался с 2008 по 2018 годы. Поражение грузину стало третьим в карьере нашего земляка. До этого он проигрывал американцам Шону О’Мэлли и Алджамейну Стерлингу.

Бывший омич Петр Ян проиграл Стерлингу в бою за пояс UFC
Узнать подробнее
#Бои ММА#Спорт#Общество#Новости#Омск#Россия#Петр Ян
Подпишитесь
Центр ЧВК «Вагнер» в Омске, аварийные дома, «Авангард» вышел во второй раунд плей-офф
Сегодня, 11:09
Шок. В Омской области ребенок опрокинул на себя кипящее масло
Сегодня, 04:59
«Вообще мясо». Возле скандального омского кафе произошла массовая драка
Сегодня, 09:28
На месте IKEA в Омске снова продают мебель. Кто зашел на площадку
Сегодня, 04:08
Важно. Омичам, которые остались без воды после аварии, сделают перерасчет
Сегодня, 10:06
«Все с пробитыми колесами». Омичи сообщили о транспортном коллапсе у виадуков
Сегодня, 07:23