Омский боец Петр Ян проиграл грузину Двалишвили

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
12 марта в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Fight Night. Главным поединком стало противостояние омича Петра Яна и грузина Мераба Двалишвили. Единогласным решением судей победу одержал грузинский боец.
Во время дуэли взглядов между соперниками произошел конфликт. Двалишвили обозвал Яна, тот в ответ толкнул оппонента.
Напомним, в Омске Петр жил и тренировался с 2008 по 2018 годы. Поражение грузину стало третьим в карьере нашего земляка. До этого он проигрывал американцам Шону О’Мэлли и Алджамейну Стерлингу.