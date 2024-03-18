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Омич Роман Заболотских зарегистрировался в налоговой как ИП

Совладелец омского «Агро-Мастера» Роман Заболотских зарегистрировал свое ИП

18 марта 2024, 05:16
Фото: 1MI

Омич Роман Заболотских зарегистрировался в налоговой как ИП

Бизнесмен займется арендой и управлением недвижимостью.

Один из представителей предпринимательской семьи Заболотских зарегистрировался в налоговой службе в новом качестве. С 15 марта он является индивидуальным предпринимателем. Основная специализация нового ИП — «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом», дополнительные — «оптовая торговля», «деятельность агентств недвижимости», «исследование конъюнктуры рынка и общественного мнения» и др.

Роман Заболотских известен в первую очередь как владелец долей в компаниях «Агро-Мастер», «Агро-Мастер Сибирь», «Агро-Лидер», «Яромир». Все эти фирмы занимаются оптовой торговлей сельскохозяйственной техникой. В ряде случаев компаньонами Романа Сергеевича Заболотских являются Сергей Аполинарович и Татьяна Сергеевна, носящие ту же фамилию.

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#ИП#Роман Заболотских#Агро-Мастер
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