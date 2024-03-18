Совладелец омского «Агро-Мастера» Роман Заболотских зарегистрировал свое ИП

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Один из представителей предпринимательской семьи Заболотских зарегистрировался в налоговой службе в новом качестве. С 15 марта он является индивидуальным предпринимателем. Основная специализация нового ИП — «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом», дополнительные — «оптовая торговля», «деятельность агентств недвижимости», «исследование конъюнктуры рынка и общественного мнения» и др.
Роман Заболотских известен в первую очередь как владелец долей в компаниях «Агро-Мастер», «Агро-Мастер Сибирь», «Агро-Лидер», «Яромир». Все эти фирмы занимаются оптовой торговлей сельскохозяйственной техникой. В ряде случаев компаньонами Романа Сергеевича Заболотских являются Сергей Аполинарович и Татьяна Сергеевна, носящие ту же фамилию.