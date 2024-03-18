Совладелец омского «Агро-Мастера» Роман Заболотских зарегистрировал свое ИП

Один из представителей предпринимательской семьи Заболотских зарегистрировался в налоговой службе в новом качестве. С 15 марта он является индивидуальным предпринимателем. Основная специализация нового ИП — «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом», дополнительные — «оптовая торговля», «деятельность агентств недвижимости», «исследование конъюнктуры рынка и общественного мнения» и др.