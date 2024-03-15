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Хоценко принял участие в пуске нового завода колбасных изделий и полуфабрикатов

Хоценко принял участие в пуске нового завода колбасных изделий и полуфабрикатов

15 марта 2024, 12:33
Фото: Сергей Мельников / Правительство Омской области
Губернатор посетил новый цех крупнейшего предприятия мясопереработки в регионе сегодня, 15 марта.

Виталий Хоценко побывал на открытии нового производственного корпуса завода колбасных изделий и полуфабрикатов в Омске. Экскурсию по предприятию для гостей и главы региона провел директор ООО «Сибирские колбасы» Вячеслав Севостьянов.

Отмечается, что, после модернизации, претерпели изменения отделения формовки, участок обвалки и жиловки мяса, цеха полуфабрикатов, отделения термической обработки, участка охлаждения. Важно, что на всех технологических этапах обеспечено неукоснительное соблюдение санитарных норм и технических регламентов.

«У нас в городе появился по сути новый мясоперерабатывающий завод. Десятилетие точно подобных предприятий не запускали в Омской области. Достойное производство», — считает Хоценко.

Гендиректор ООО «УК „Руском“ Темури Латария также отметил, что с каждым новым проектом компания поднимает выше свою планку и уже приступила к строительству в Кормиловском районе свиноводческого комплекса.

«Еще в прошлом году этот проект мы с Виталием Павловичем обсуждали, а сейчас он уже находится в стадии реализации. Чувствуем глобальную, существенную поддержку региона в развитии инфраструктуры», — отметил Темури Латария.

По случаю открытия нового производственного корпуса ООО «Сибирские колбасы» Губернатор Омской области наградил ряд представителей трудового коллектива завода, в торжественной церемонии участвовали спикер Заксобрания Александр Артемов, член Совета Федерации Иван Евстифеев, мэр Сергей Шелест и другие почетные гости.

Фото: Сергей Мельников / Правительство Омской области
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#Омск#Омская область#Мясо#Губернатор#Губернатор области#Новости#Мясные продукты#Анастасия Баянова
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