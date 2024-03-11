Денис Буцаев и Виталий Хоценко обсудили развитие отрасли ТКО в Омской области

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
Денис Буцаев рассказал, что развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Омской области идет полным ходом, и в связи с этим на встрече были затронуты вопросы создания объектов, позволяющих региону выйти к показателям федерального проекта по полной обработке ТКО и уменьшению объема отходов на полигонах вполовину.
Со стороны РЭО область получит меры поддержки. Размер софинансирования РЭО при этом может составить до 95% от общего объема инвестиций.
В свою очередь, губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил, что в Омской области при участии ППК «РЭО» уже сформирована новая компания, которая займется созданием мощностей по утилизации вторичных материальных ресурсов, а также сможет привести в отрасль инвестиции.
Стоит напомнить: ключевая задача РЭО состоит в формировании комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно национальному проекту «Экология», это требуется для сокращения объемов захоронения ТКО и последующего снижения экологической нагрузки на население. Цель к 2030 году — достичь сортировки всего объема ТКО и снижения на 50% ТКО, которые поступают на полигоны. Для достижения таких показателей требуется построение экономики замкнутого цикла.