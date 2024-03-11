Денис Буцаев и Виталий Хоценко обсудили развитие отрасли ТКО в Омской области

Стоит напомнить: ключевая задача РЭО состоит в формировании комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно национальному проекту «Экология», это требуется для сокращения объемов захоронения ТКО и последующего снижения экологической нагрузки на население. Цель к 2030 году — достичь сортировки всего объема ТКО и снижения на 50% ТКО, которые поступают на полигоны. Для достижения таких показателей требуется построение экономики замкнутого цикла.