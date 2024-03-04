Грозит снос. Омский депарх пошел в суд из-за постройки рядом со стадионом «Юность»

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:56
Городу55 стало известно, что департамент архитектуры и градостроительства обратился в Арбитражный суд с исковым заявлением к компании «Водный мир» из-за постройки, расположенной на улице Богдана Хмельницкого по соседству со спорткомплексом «Юность». Чиновники требуют признать здание самовольной постройкой.
Как сообщили Городу55 в департаменте, речь идет об одноэтажном здании из сэндвич-панелей, которое расположено на земельном участке 55:36:120304:1050 на Богдана Хмельницкого. На этом участке находится несколько одноэтажных построек, о какой именно идет речь в депархе предпочли не уточнять.
Если решение суда будет положительным, компании «Водный мир» придется самостоятельно либо за счет собственных средств снести самовольно возведенное здание.
Участок площадью 7368 кв. м предназначен под строительство спортивно-развлекательного комплекса. Но пока в границах этой территории возведены только административное здание и хозкорпус, которые не имеют никакого отношения к целевому назначению земли. Принадлежит участок фирме «Водный мир», учредителем которой является Владислав Завалеев — сын экс-начальника управления ГАИ Омской области, бывшего замначальника по тылу УВД по Омской области Петра Завалеева. Помимо этого, Владислав Завалеев также владеет компаниями «Солнечный город» и «Старый город».
Напомним, что сноса сразу нескольких построек и изъятия земельных участков площадью 42 тысячи кв. м на территории Дендросада и Старозагородной рощи у бизнесмена Павла Оркиша сейчас добивается омская прокуратура.