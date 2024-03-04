Грозит снос. Омский депарх пошел в суд из-за постройки рядом со стадионом «Юность»

Участок площадью 7368 кв. м предназначен под строительство спортивно-развлекательного комплекса. Но пока в границах этой территории возведены только административное здание и хозкорпус, которые не имеют никакого отношения к целевому назначению земли. Принадлежит участок фирме «Водный мир», учредителем которой является Владислав Завалеев — сын экс-начальника управления ГАИ Омской области, бывшего замначальника по тылу УВД по Омской области Петра Завалеева. Помимо этого, Владислав Завалеев также владеет компаниями «Солнечный город» и «Старый город».