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Published Сегодня, 05:54

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Иллюстрация

Грозит снос. Омский депарх пошел в суд из-за постройки рядом со стадионом «Юность»

4 марта 2024, 05:54
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске депарх требует признать самостроем здание рядом со стадионом «Юность»

Одноэтажное здание из сэндвич-панелей находится на участке, который принадлежит местной компании «Водный мир».

Городу55 стало известно, что департамент архитектуры и градостроительства обратился в Арбитражный суд с исковым заявлением к компании «Водный мир» из-за постройки, расположенной на улице Богдана Хмельницкого по соседству со спорткомплексом «Юность». Чиновники требуют признать здание самовольной постройкой.

Как сообщили Городу55 в департаменте, речь идет об одноэтажном здании из сэндвич-панелей, которое расположено на земельном участке 55:36:120304:1050 на Богдана Хмельницкого. На этом участке находится несколько одноэтажных построек, о какой именно идет речь в депархе предпочли не уточнять.

Если решение суда будет положительным, компании «Водный мир» придется самостоятельно либо за счет собственных средств снести самовольно возведенное здание.

Земельный участок, предназначенный под спортивно-развлекательный комплексЗемельный участок, предназначенный под спортивно-развлекательный комплекс
Земельный участок, предназначенный под спортивно-развлекательный комплекс
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Участок площадью 7368 кв. м предназначен под строительство спортивно-развлекательного комплекса. Но пока в границах этой территории возведены только административное здание и хозкорпус, которые не имеют никакого отношения к целевому назначению земли. Принадлежит участок фирме «Водный мир», учредителем которой является Владислав Завалеев — сын экс-начальника управления ГАИ Омской области, бывшего замначальника по тылу УВД по Омской области Петра Завалеева. Помимо этого, Владислав Завалеев также владеет компаниями «Солнечный город» и «Старый город».

Напомним, что сноса сразу нескольких построек и изъятия земельных участков площадью 42 тысячи кв. м на территории Дендросада и Старозагородной рощи у бизнесмена Павла Оркиша сейчас добивается омская прокуратура.

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#Эксклюзивы#Общество#Омск#Суд#Строительство#Снос#Снос зданий#Новости#Департамент архитектуры#Самострой#Юлия Истомина
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