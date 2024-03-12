В Омске прошел форум-концерт «Вместе! За Россию»

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
В Омске состоялся форум-концерт «Вместе за Россию», его организовали сторонники «Единой России». В мероприятии приняли участие члены регионального правительства, заксобрания, горсовета, а также волонтеры, представители ветеранских и общественных организаций, творческие коллективы и жители Омской области.
Перед началом официальной части, на площади рядом с Концертным залом организовали полевую кухню и выступления творческих коллективов. После форум перенесся внутрь здания, где к собравшимся обратился губернатор Омской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Виталий Хоценко.
«Сегодня на форуме собрались те, кто искренне любит нашу страну. В послании Федеральному собранию президент обозначил много задач на ближайшее будущее. Наша с вами задача реализовать их на территории Омской области. Мы должны слушать и слышать наших жителей», — сказал Виталий Хоценко.
Гостей поприветствовал и член высшего совета «Единой России», первый замсекретаря регионального отделения Вадим Бережной.
«Сегодня Россия — одна из самых динамично развивающихся стран мира. Это видно и на примере нашего региона. Омская область преображается благодаря национальным проектам, партийным проектам и народной программе „Единой России“. И особый вклад в их реализацию вносят сторонники партии», — отметил Вадим Бережной.
Работа сторонников партии «Единая Россия» проходит по многим направлениям, среди них: дискуссионные клубы, акции добрых дел и организация спортивных мероприятий. Немаленькую часть также занимает поддержка подшефного города Стаханова.
«„Единая Россия» одной из первых откликнулась на боль Донбасса. Мы, наверное, тогда и не могли представить, сколько впоследствии окажется людей, готовых помочь», — сообщил член генерального совета партии, председатель заксобрания Омской области Александр Артемов.
Кроме того, на форуме выступили дирижер Омского симфонического оркестра Дмитрий Васильев, двукратный чемпион Паралимпийских игр Александр Кузюков и чемпион мира по смешанным единоборствам Александр Шлеменко. Почетными гостями мероприятия стали представители Ливии, которые приехали в Омск после Всемирного фестиваля молодежи.
«Мы были очень рады получить приглашение посетить Омск и надеемся, что здесь обретем новых друзей и стратегических партнеров. Во время визита мы посетили несколько музеев, провели встречу с министром спорта региона, заместителем губернатора, студентами вузов, побывали на хоккейном матче „Авангарда“. Нам все очень понравилось», — сообщил глава делегации, председатель Ассоциации российско-ливийской дружбы Абдельхалик.