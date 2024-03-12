В Омске прошел форум-концерт «Вместе! За Россию»

Кроме того, на форуме выступили дирижер Омского симфонического оркестра Дмитрий Васильев, двукратный чемпион Паралимпийских игр Александр Кузюков и чемпион мира по смешанным единоборствам Александр Шлеменко. Почетными гостями мероприятия стали представители Ливии, которые приехали в Омск после Всемирного фестиваля молодежи.