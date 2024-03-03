Виталий Хоценко встретился с делегацией омичей на Всемирном фестивале молодежи в Сочи

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Глава Омской области, Виталий Хоценко, посетил Всероссийский фестиваль молодежи в Сочи и встретился с членами представительной делегации от региона.
Губернатор отметил, что участие в фестивале — это в первую очередь отличный опыт для молодежи:
«Фестиваль — это про любовь, это про общение, это про дружбу. Поэтому, мне кажется, надо взять максимум от этого мероприятия, и точно на всю жизнь вам это запомнится» — поделился мнением во время ответов на вопросы делегатов глава региона.
Напомним, что ВФМ продлится неделю: с 1 по 7 марта, а всего Омскую область на фестивале представляют 131 человек, из которых 80 — молодежная делегация.