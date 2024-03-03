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Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Скриншот из видео

Виталий Хоценко встретился с делегацией омичей на Всемирном фестивале молодежи в Сочи

3 марта 2024, 11:24
Фото: Telegram-канал «Хоценко о важном»
Скриншот из видео

Губернатор Омской области посетил Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

Сам фестиваль стартовал в Олимпийском парке Сочи 1 марта.

Глава Омской области, Виталий Хоценко, посетил Всероссийский фестиваль молодежи в Сочи и встретился с членами представительной делегации от региона.

Губернатор отметил, что участие в фестивале — это в первую очередь отличный опыт для молодежи:

«Фестиваль — это про любовь, это про общение, это про дружбу. Поэтому, мне кажется, надо взять максимум от этого мероприятия, и точно на всю жизнь вам это запомнится» — поделился мнением во время ответов на вопросы делегатов глава региона.

Напомним, что ВФМ продлится неделю: с 1 по 7 марта, а всего Омскую область на фестивале представляют 131 человек, из которых 80 — молодежная делегация.

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#Сочи#Омичи#Виталий Хоценко#Илья Скобин#Всемирный фестиваль молодежи#Олимпийский парк Сочи#Всероссийский фестиваль молодежи#Опыт для молодежи#Неделя#1 марта
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