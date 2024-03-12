Разные версии. Полицейские допросили школьника и педагога, поднявшего руку на ребенка

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 09:00
В деталях произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов. Полицейские уже опросили участников инцидента, однако их версии конфликта расходятся. Кто говорит правду — педагог или ученик — станет ясно после проверки.
Сейчас специалисты выясняют причины происшествия, все обстоятельства, а также проводят профилактическую работу с работниками и учащимися учебного заведения, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Кроме того, ситуацией заинтересовалась районная прокуратура, которая взяла на контроль ход проверки по факту избиения ребенка.
Напомним, что конфликт между шестиклассником и преподавателем произошел вчера, 11 марта, в деревне Сегизбай Азовского немецкого национального района. Один из учеников записал инцидент на видео, момента самого избиения на записи на показано, но отчетливо слышно крики ребенка и голос учителя.