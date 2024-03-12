Разные версии. Полицейские допросили школьника и педагога, поднявшего руку на ребенка

Напомним, что конфликт между шестиклассником и преподавателем произошел вчера, 11 марта, в деревне Сегизбай Азовского немецкого национального района. Один из учеников записал инцидент на видео, момента самого избиения на записи на показано, но отчетливо слышно крики ребенка и голос учителя.