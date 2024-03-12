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В омском «Хлебодаре» сменилось руководство

Бывший депутат омского Горсовета Евгений Аронов ушел с поста гендиректора «Хлебодара»

12 марта 2024, 05:39
Фото: 1MI

В омском «Хлебодаре» сменилось руководство

Теперь компанией руководит Игорь Рыбалов.

В открытом акционерном обществе «Хлебодар» сменилось руководство. Пост генерального директора с ноября 2021 года занимал Евгений Аронов, но теперь его место занял Игорь Рыбалов — бывший член совета директоров «Омскшины», бывший совладелец ЗАО «Компания Коммед» (15%) и ЗАО «Коммед-Инфо» (14%).

«Хлебодар» — одна из крупнейших омских компаний, производящих хлеб и кондитерские изделия. Отметим, что Евгений Аронов руководил «Хлебодаром» еще в 2002–2006 годах, но ушел с поста гендиректора на 15 лет (в это время во главе фирмы стоял Аркадий Гольдштейн). До 2017 года Аронову принадлежали 39,06% уставного капитала компании.

В 2007–2017 годах Аронов был депутатом Омского городского Совета.

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Смена руководства#Хлебодар#Евгений Аронов
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