Бывший депутат омского Горсовета Евгений Аронов ушел с поста гендиректора «Хлебодара»

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
В открытом акционерном обществе «Хлебодар» сменилось руководство. Пост генерального директора с ноября 2021 года занимал Евгений Аронов, но теперь его место занял Игорь Рыбалов — бывший член совета директоров «Омскшины», бывший совладелец ЗАО «Компания Коммед» (15%) и ЗАО «Коммед-Инфо» (14%).
«Хлебодар» — одна из крупнейших омских компаний, производящих хлеб и кондитерские изделия. Отметим, что Евгений Аронов руководил «Хлебодаром» еще в 2002–2006 годах, но ушел с поста гендиректора на 15 лет (в это время во главе фирмы стоял Аркадий Гольдштейн). До 2017 года Аронову принадлежали 39,06% уставного капитала компании.
В 2007–2017 годах Аронов был депутатом Омского городского Совета.