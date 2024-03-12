Бывший депутат омского Горсовета Евгений Аронов ушел с поста гендиректора «Хлебодара»

«Хлебодар» — одна из крупнейших омских компаний, производящих хлеб и кондитерские изделия. Отметим, что Евгений Аронов руководил «Хлебодаром» еще в 2002–2006 годах, но ушел с поста гендиректора на 15 лет (в это время во главе фирмы стоял Аркадий Гольдштейн). До 2017 года Аронову принадлежали 39,06% уставного капитала компании.